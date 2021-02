Nato per essere la risposta indiana di Xiaomi sul mercato, POCO nel tempo ha attirato le attenzioni di tanti appassionati a livello mondiale. E dopo essersi resa “indipendente” dalla casa madre, ha anche lanciato un nuovo logo e soprattutto una mascotte, che la stessa POCO ha spiegato nel dettaglio.

POCO spiega come nasce la nuova mascotte del nuovo logo

Come comunicato dalla stessa divisione indiana (quella principale), è in corso il restyling del look del brand che sempre più si sta distaccando dal suo passato. Infatti, il logo assume una connotazione molto più giovanile distaccandosi dal colore giallo e dal font molto semplice utilizzato finora. Un'esplosione di colori che nella seconda lettera del nome riprende anche la nuova e prima mascotte del brand.

Basata sostanzialmente su un'emoji, ha comunque un'anima robotica ma con alcuni dettagli interessanti. A partire dall'aureola, che rappresenta la bontà del lavoro di POCO, mentre le antenne riguardano lo spirito accattivante del brand (stando a quanto raccontano, ovviamente), mentre gli occhi “arrabbiati” indicano lo stato di concentrazione che il marchio sta applicando per portare il meglio della tecnologia su un mercato dove praticamente se la gioca con i colossi del settore. Infine, il sorriso a rappresentare l'arguzia del brand.

Attualmente, non abbiamo notizie sull'apporto di questo logo anche in Italia, ma è molto probabile che non passerà tanto tempo affinché il brand lo comunichi a livello globale. Intanto, vi chiediamo se vi piace e soprattutto trovate simpatica la mascotte, magari nella sezione Commenti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu