Il tuo Xiaomi diventa da uno smartphone da gaming con questi accessori Black Shark

Se avete voglia di gaming da smartphone ma volete evitare l'acquisto di un super flagship, niente paura! Gli accessori Black Shark sono utili proprio a questo e potranno trasformare il vostro Xiaomi, Redmi, POCO (o qualsiasi altri device Android) in uno smartphone da gaming provetto: prova ora i trigger e il cavo di ricarica del brand, già disponibili grazie ad AliExpress.

Gli accessori Black Shark trasformano il tuo Xiaomi in uno smartphone da gaming

Cominciamo la nostra breve panoramica dei nuovi accessori Black Shark in vendita per noi occidentali con il trigger per il gaming da smartphone, disponibile sia in versione 1 pezzo che da 2 unità. Ovviamente è consigliabile la seconda opzione, in modo da poter giocare con il massimo comfort e con un numero di tasti a disposizione perfetto. Il trigger di Black Shark permette di armare il vostro smartphone Xiaomi (ma vale per qualsiasi dispositivo, ovviamente) di pulsanti fisici lungo il bordo e vi permette di giocare in orizzontale con un'esperienza comoda e pratica. Si tratta di una soluzione pensata principalmente per migliorare le cose negli FPS (come nel caso di PUBG).

Oltre a questo accessorio è disponibile anche un pratico cavo per la ricarica da USB a Type-C dedicato al gaming da smartphone; presente all'appello anche la versione Lightning per dispositivi Apple. Si tratta di un prodotto già visto nei giorni scorsi e che a distanza di pochissimo è acquistabile anche da noi, grazie ad AliExpress. La particolarità di questo cavo è quello di avere un corpo ultra compatto; il filo scende lungo il bordo dello smartphone, in modo da non creare impedimenti impugnando il dispositivo a due mani in modalità landscape. Inoltre si tratta di una cavo lungo 1.8 m, perfetto per giocare durante la ricarica senza dover assumere posizioni scomode.

