Non c'è un nuovo giorno senza prodotti dalla piattaforma di crowdfunding della compagnia di Lei Jun, questo è poco ma sicuro! A questo giro torniamo a parlare di cura della persona con uno dei brand satelliti più apprezzati: la nuova spugna in silicone per la pulizia del viso di Jordan & Judy arriva da Xiaomi YouPin e si presenta come l'ennesimo accessorio irrinunciabile, dal prezzo conveniente.

Xiaomi YouPin presenta la nuova spugna in silicone per la pulizia del viso di Jordan & Judy | Caratteristiche e prezzo

Ovviamente i più attenti tra di voi ben sapranno che questa non è la prima volta che la casa cinese presenta prodotti di questo tipo (anche in salsa Mijia), tuttavia è sempre gradita una novità targata Jordan & Judy, marchio specializzato nella cura della persona e nella pulizia (anche in cucina). La nuova spugna per il viso è realizzata in ABS e silicone, misura 81.5 x 61.8 x 39 mm per un peso di 65.2 grammi, e si presenta come una soluzione pratica. La parte terminale offre una texture morbida, in grado di detergere e massaggiare il viso durante la pulizia. All'intero è presente un motorino di vibrazione: premendo l'apposito pulsante la spugna in silicone per la pulizia del viso sarà in funzione. Non è presente una batteria integrata ma è necessario utilizzare un'unità AAA che garantisce – a detta del produttore – oltre 400 utilizzi.

Oltre a debuttare su Xiaomi YouPin, la nuova spugna in silicone per la pulizia del viso (con massaggio integrato) è arrivata anche su AliExpress, al prezzo di soli 6.3€, nelle colorazioni rosa, rosso e blu: se siete interessati, qui trovate la pagina dedicata al prodotto.

