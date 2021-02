Samsung frega Xiaomi e OPPO con la sua fotocamera sotto allo schermo

Il primo Samsung Galaxy Fold fu un mezzo disastro. Per quanto fosse il primo pieghevole a fare il suo debutto sugli scaffali, aveva diversi difetti. Oltre alle famigerate unità fallate, il sistema di piegamento non era eccelso e il display principale era “castrato” da un vistoso notch. Già nella seconda generazione di pieghevoli, la casa coreana si è migliorato non poco, con un meccanismo più solido ed una selfie camera punch-hole più in linea con la competizione. A questo punto, l'attesa è tutta per un Samsung Galaxy Z Fold 3 che potrebbe spingersi oltre, adottando la tanto attesa fotocamera sotto allo schermo.

All'insegna dell'innovazione: Samsung Galaxy Z Fold 3 non sarà un pieghevole qualsiasi

La notizia arriva da Ice Universe, leaker sempre molto attendibile quando si parla dell'universo Samsung. E secondo il suo ultimo tweet, Samsung Galaxy Z Fold 3 dovrebbe quasi sicuramente fare sua la selfie camera sotto al display. In questo modo, Samsung porterebbe avanti il trend del far “sparire” la fotocamera di pieghevole in pieghevole. Anche se la tecnologia è pronta, è ancora presto per portarla sui top di gamma di punta, la cui commercializzazione è sicuramente più ampia.

Galaxy Z Fold3 is still very likely to adopt UPC pic.twitter.com/DD6TMPLlM0 — Ice universe (@UniverseIce) February 15, 2021

Era circa un mese fa quando la divisione Samsung Display annunciava al grande pubblico l'arrivo delle prime fotocamere con questa tecnologia. Una conferma ad un'indiscrezione che già circolava da tempo ma che faceva ben sperare per vedere questo tipo di sensori su uno smartphone già nel 2021. Tuttavia, ciò che è stato svelato è che dovrebbe essere Samsung Blaze Bezel il primo dispositivo ad averla, cioè un notebook.

Non sappiamo ancora se e quando verrà commercializzato questo PC portatile, ma quello che pare certo è che ci vorrà ancora qualche mese prima di vedere Samsung Galaxy Z Fold 3. E in questi mesi sicuramente scopriremo qualche dettaglio in più, oltre a capire se Xiaomi e OPPO anticiperanno la rivale.

