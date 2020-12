Xiaomi Mi 11 e OPPO Find X3 con fotocamera sotto il display? Un leak getta l’amo

Da tempo ormai si vocifera dei primi smartphone con fotocamera sotto al display targati Xiaomi e OPPO: ovviamente con l'uscita delle serie Mi 11 e Find X3 i riflettori non possono non essere puntati su questi nuovi modelli top. I due brand si sono dedicati tanto al perfezionamento di questa tecnologia (basta dare un'occhiata qui per rendersene conto), mentre ZTE ha fatto la sua mossa con Axon 20 ed Apple sembra intenzionata a procedere per la sua strada puntando su tutt'altra soluzione per ridurre il rapporto superficie/schermo.

Xiaomi Mi 11 e OPPO Find X3 potrebbero avere una fotocamera sotto il display, secondo questo leak

还好小米11系列和Find X3系列不是居中单孔屏也不是瀑布屏,下一组主力机就换它们了[笑哈哈] — Digital Chat Station (@StationChat) December 16, 2020

Nel frattempo cominciano a fioccare in rete le prime indiscrezioni (tante, a dirla tutta) sia per quanto riguarda Xiaomi Mi 11 che il futuro OPPO Find X3. Ovviamente sia per l'uno che per l'altro (qui e qui) si sono spese parole in merito al display e in entrambi i casi, in base a quanto emerso, sembra che ci troveremo di fronte a soluzioni dotate di punch hole. Niente di nuovo se non fosse per DigitalChatStation: il noto leaker – celebre proprio per le sue dichiarazioni, in genere, affidabili – ha riportato su Twitter e su Weibo una novità interessante in merito alle due serie.

Secondo quanto si legge né la gamma Mi 11 né quella Find X3 avranno un foro per la selfie camera e né saranno dotati di bordi curvi. L'insider fa riferimento ad un cambiamento per la parte frontale e conclude il post con una risatina. Ovviamente tutto è lasciato sottinteso e come spesso accade il leaker non si sbilancia né offre chiarimenti. Tuttavia se pensiamo ad un passo avanti e ad un cambiamento che coinvolge lo schermo è impossibile non farsi venire in mente l'implementazione della fotocamera sotto il display (come infatti ipotizzano anche tanti utenti cinesi su Weibo).

Sarà davvero così? Noi non lo escludiamo ma comunque prendiamo questo leak con le pinze e lo consideriamo come una semplice indiscrezione. Tuttavia lo stesso insider ha “confermato” l'esistenza dello Xiaomi Mi 11 Pro+, vero top di gamma della serie: forse la nuova tecnologia sarà riservata solo ai modelli superiori delle famiglie Mi 11 e OPPO Find X3? Solo il tempo potrà dirlo e restiamo in attesa di ulteriori novità… consapevoli che forse non manca molto al debutto dei prossimi Xiaomi: alcune voci di corridoio li vogliono ufficiali già il 29 dicembre!

