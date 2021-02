Nonostante in queste settimane non si faccia che parlare dell'ormai attesissima serie Redmi Note 10, si inizia a muovere qualcosa in merito alla serie standard. Infatti, si inizia a parlare anche di Redmi 10, che scopriremo passo dopo passo in questo articolo tra design, scheda tecnica, prezzo e data di uscita.

Redmi 10: tutto quello che sappiamo dai primi dettagli

Design e display

Per quanto riguarda quella che sarà la struttura del nuovo Redmi 10, non possiamo che affidarci alle ipotesi. Il design infatti potrebbe ispirarsi a quello degli ultimi modelli della serie 9T, ma potrebbe anche essere inedito come dovrebbe esserlo per la serie Note.

Per il display, possiamo ipotizzare invece che verrà confermata un pannello LCD con risoluzione Full HD+, ma al posto di un drop notch come il modello precedente, potremmo avere un punch-hole, che ormai è il trend di quest'anno.

Hardware

L'unica, prima vera notizia che abbiamo in merito al Redmi 10 è in merito all'hardware della scheda tecnica. Questo perché abbiamo a disposizione una certificazione (europea tra l'altro) sull'esistenza di un modello con nome in codice M2103K19PY, che dovrebbe essere un modello 5G (e che potrebbe anche essere un POCO in alcune aree globali), con MediaTek Dimensity 700.

Fotocamera

Altro dettaglio importante rivelato in merito all'entry-level di Redmi è il sensore principale della fotocamera, che secondo le prime notizie dovrebbe essere da 48 MP, incluso in un modulo da due o da tre sensori con profondità e macro (quindi è probabile che il POCO gemello potrebbe avere 3 fotocamere).

Redmi 10 – Prezzo e data di uscita

Allo stato attuale delle cose, non si sa con certezza quando è fissata la data di uscita del nuovo base gamma della gamma Redmi, ma è chiaro che arriverà nel Q2 2021, dato che almeno per marzo avremo tutta l'attenzione rivolta ai Redmi Note 10. Sul prezzo, considerando che il brand affiliato a Xiaomi tende a dare una botta al mercato con soluzioni economiche ma efficaci, ci aspettiamo che rivoluzioni il settore dei 5G a basso prezzo segnando nuovi standard.

