OPPO è al lavoro sul primo smartphone con ricarica a 33W

Come ben sappiamo OPPO è una delle aziende più attente al sistema di ricarica dei propri smartphone. Anche sui device di fascia leggermente più bassa, infatti, è solita montare un sistema piuttosto avanzato che, talvolta, raggiunge anche i 65W. Non tutti i device del brand, però, possono raggiungere questo standard. Motivo per cui l'azienda sta pensando di introdurre un nuovo modello sul mercato con ricarica rapida da 33W, il primo in assoluto per il marchio. Di che smartphone si tratta?

OPPO CPH2219, il primo device con ricarica da 33W

Dall'influencer indiano Mukul Sharma ci giungono le prime informazioni riguardo questo nuovo smartphone di OPPO, che dovrebbe mostrare la sigla CPH2219. Questo modello, infatti, era già stato certificato tempo fa in Indonesia, mostrando ben poche caratteristiche sul suo conto. Solo un aspetto in particolare era emerso, ovvero la presenza di una ricarica rapida da 33W, completamente inedita per il brand.

Ci aspettiamo che tale prodotto venga venduto, almeno inizialmente, in Cina e Indonesia. Questo perché le uniche certificazioni che provano l'esistenza dello smartphone provengono da questi due Paesi. Non abbiamo, però, alcuna informazione aggiuntiva sulle caratteristiche di questo dispositivo, che probabilmente potrebbe occupare la fascia media del mercato. Dobbiamo attendere, quindi, la certificazione FCC o, addirittura, del TENAA per saperne un po' di più.

LEGGI ANCHE:

OPPO Find X3 passa da Geekbench, ma senza lo Snapdragon 870 (e c’è un motivo)

Al momento non esiste un solo smartphone del mega gruppo, che include OPPO, OnePlus e Realme, che abbia questa velocità di ricarica. Si tratta, quindi, di una soluzione intermedia che potrebbe far piacere a tutti quegli utenti che non puntano ai top di gamma delle rispettive aziende.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu