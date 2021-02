A distanza di un mese esatto dall'ultima versione, OnePlus Nord N10 5G si appresa a ricevere il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 10.5.10: andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo, insieme ai link al download.

OnePlus Nord N10 5G si aggiorna alla OxygenOS 10.5.10 | Changelog & Download

Come anticipato in apertura, il nuovo aggiornamento per OnePlus Nord N10 5G porta il software alla versione OxygenOS 10.5.10: non vi sono grossi stravolgimenti ma si tratta di una release di assestamento, con migliorie per quanto riguarda la sicurezza. L'update arriva con un peso di 550 MB e porta con sé le ultime patch di sicurezza, ossia quelle di febbraio 2021.

Oltre alle novità in termini di sicurezza è stata migliorata anche la qualità della connettività 5G, in modo da offrire un servizio più stabile. Di seguito trovate il changelog completo con le migliorie introdotte.

Sistema Modificate alcune descrizioni delle funzionalità Patch di sicurezza Android aggiornata a febbraio 2021 Pacchetto GMS aggiornato a dicembre 2020

Rete Migliorata la qualità della connessione 5G in alcuni scenari per fornire un ambiente di rete migliore e stabile



Come al solito in questi casi, il nuovo aggiornamento per lo smartphone della casa cinese è disponibile tramite OTA incrementale. Nel caso in cui non vogliate attendere che l'update faccia capolino a bordo del vostro OnePlus Nord N10 5G, qui trovate la pagina per il download della OxygenOS 10.5.10.

