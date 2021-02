Come condividere le app del Play Store con Nearby Share

Nel 2020 ha fatto il suo debutto Nearby Share, quella che possiamo considerare l'alternativa di Google alla funzionalità AirDrop di Apple. Possiamo considerarla la funzione che succede al defunto Android Beam e con cui gli utenti Android possono condividere rapidamente fra di loro files di vario tipo. Che siano immagini, video, documenti, audio, URL, post dei social e così via. E da oggi questa condivisione rapida è stata espansa anche alle app del Play Store, potendo così sfruttare la connessione fra i due dispositivi per trasferire una delle proprie app installate.

Nearby Share diventa ancora più utile con l'aggiunta della condivisione delle app

Sicuramente vi sarà capitato almeno una volta di dire ad un vostro amico di scaricare un'app al volo, magari per svolgere rapidamente una commissione o cose del genere. E può capitare, fra l'altro, che si tratti di un app con un nome complesso o magari che abbia un nome fraintendibile con altre app. Proprio per questo, questa aggiunta in Nearby Share è molto utile, dato che elimina tutti questi possibile fraintendimenti. Inoltre, la piattaforma di condivisione di Google permette anche di condividere più app, in modo da fare tutto con un click.

Come usare Nearby Share per condividere le app dal Google Play Store

Apri il Google Play Store Clicca sulle tre lineette in alto a sinistra Seleziona “Le mie app e i miei giochi“ Spostati sulla tab “Condivisione” in alto Seleziona “Invia” o “Ricevi” a seconda se sei il mittente o il destinatario, poi “Continua“ Abilita il GPS per proseguire con la procedura Scegli l'app (anche più di una) che vuoi condividere Clicca sullo smartphone che apparirà nella finestra “Seleziona un destinatario” (lo stesso dovrà fare il destinatario)

In questo modo, Nearby Share si regolerà di conseguenza per scegliere il metodo di trasferimento più rapido fra Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi P2P o WebRTC. Vi ricordiamo che Nearby Share è disponibile su qualsiasi smartphone con Android 6.0 o superiore.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu