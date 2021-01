OnePlus ha dato il via al roll-out incrementale dell'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.9 per i possessori di OnePlus Nord N10 5G. Il porting dell'ultima OxygenOS 11 basata su Android 11 sembra ancora lontana nel tempo: i prossimi a riceverlo dovrebbero essere i top di gamma di scorsa generazione, mentre i nuovi modelli di fascia medio/bassa dovrebbero essere in coda. Nel mentre attendiamo di saperne di più, il nuovo update porta con sé alcune ottimizzazioni generali del sistema, ma non solo.

L'aggiornamento alla OxygenOS 10.5.9 è stato rilasciato su OnePlus Nord N10 5G

Le novità introdotte con l'aggiornamento ad OxygenOS 10.5.9 per OnePlus Nord N10 5G comprendono le ultime patch di sicurezza di gennaio. Ecco tutti i cambiamenti attuati con il nuovo firmware 10.5.9BE89BA per l'Europa:

Sistema Ottimizzati i consumi energetici di sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a gennaio 2021

Connettività Ulteriori migliorie per la stabilità della connessione



Come anticipato, si tratta di un roll-out incrementale, pertanto raggiungerà i terminali nel corse dei giorni a venire. Quando sarà disponibile un link al download lo troverete nell'articolo dedicato qua di seguito:

Scarica la OxygenOS 10.5.9 per OnePlus Nord N10 5G

