offerte capodanno cinese aliexpress

Siamo ormai ad un passo dal Capodanno Cinese, la festività più importante per il paese: quale modo migliore per celebrare l'evento, se non con offerte ed una pioggia di Coupon da utilizzare per tanti prodotti su AliExpress? La piattaforma di e-commerce ha lanciato una promo dedicata esclusivamente ai prodotti spediti dall'Europa, un'occasione ghiotta per risparmiare.

Pioggia di codici sconto su AliExpress: tutti i dettagli e le offerte più interessanti per il Capodanno Cinese

Le offerte di AliExpress per il Capodanno Cinese sono dedicate ai prodotti con spedizione dai magazzini europei. La piattaforma di e-commerce ha reso disponibili una serie di codici sconto che potranno essere utilizzati in base alla spesa effettuata.

FASTFEB4 – €4 di SCONTO su una spesa di €40;

– €4 di SCONTO su una spesa di €40; FASTFEB6 – €6 di SCONTO su una spesa di €60;

– €6 di SCONTO su una spesa di €60; FASTFEB8 – €8 di SCONTO su una spesa di €80;

– €8 di SCONTO su una spesa di €80; FASTFEB10 – €10 di SCONTO su una spesa di €100.

Come al solito in questi casi si tratta di una promozione valida per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento di coupon. Infatti i codici sconto potranno essere utilizzati fino al 28 febbraio, ma è molto probabile che finiscano prima: insomma, se siete interessati, affrettatevi. Per tutti i dettagli sulla promozione di AliExpress date un'occhiata qui. Di seguito trovate invece una selezione di prodotti interessanti su cui è possibile risparmiare utilizzando i nuovi codici.

Per tutte le migliori offerte disponibili grazie alla promo del Capodanno Cinese iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress. In basso trovate tutte le offerte in tempo reale, insieme al pulsante per unirvi al canale: in questo modo non perderete nemmeno un'occasione!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu