Nata sotto l'ala protettiva di Yi Technology, Kami è un nuovo brand per la sicurezza della casa che, nel tempo, è stato in grado di offrire soluzioni per la domotica smart molto interessanti, pensate per risolvere alcuni dei problemi e/o dei limiti tipici di questa particolare tipologia di prodotti. L'azienda produce sensori di movimento volumetrici e periferici, telecamere di sorveglianza IP sia per interni che per esterni, e dispositivi totalmente privi di cavi.

Ed è proprio il caso della Kami Wire Free, una telecamera di sorveglianza IP che si connette alla rete wireless, che grazie alle batterie ricaricabili è in grado di funzionare totalmente senza fili. E sì, in una IP camera da esterni non può che essere un vantaggio. Ma non è tutto, a farla da padrone sono una buona qualità dell'immagine ed un prezzo più che accessibile: attualmente, su Amazon è possibile acquistarla a meno di 70 euro (tramite il link che trovate in basso).

Recensione Kami Wire Free

Contenuto della confezione

La qualità del prodotto si riesce a capire sin dalla confezione, che è decisamente curata e piena di accessori. Nel suo interno troviamo:

Telecamera esterna senza fili Kami Wire-Free;

base di montaggio della telecamera;

supporto di montaggio della telecamera;

4 batterie ricaricabili;

caricabatterie con presa europea;

sacchetto per viti;

anello per protezione impermeabile extra;

spilla per reset;

manuale.

Design e materiali

Per il prezzo a cui è venduta, i materiali utilizzati nella Kami Wire Free Camera sono più che adeguati. La struttura è molto solida e tutti i componenti sono integrati in un corpo indipendente, che si può svitare dalla cover esterna e nel quale dovranno essere inserite le batterie ricaricabili.

1 di 9

Anteriormente è presente la lente sotto la quale è stato posizionato un sensore in grado di registrare alla risoluzione massima di 1080p a 20 fps, che è affiancata da un microfono, un blaster IR ed uno speaker di media qualità. Lateralmente è presente uno slot per le microSD, che permetterà di registrare gli eventi in locale, oltre che sul cloud tramite un abbonamento da acquistare separatamente.

Ottimo l'ingranaggio per direzionare l'IP Camera, che è solido e che mantiene molto bene la posizione scelta, molto semplice anche l'installazione a muro, che può avvenire utilizzando il kit che è incluso nella confezione.

L'involucro che protegge la IP Camera dalle intemperie è di buona qualità ed è certificato IP65 per la resistenza all'acqua e polvere. Permette a tutti i componenti interni di lavorare senza problemi anche in esterno, a temperature comprese tra i -10° ed i +50°.

Caratteristiche hardware e qualità dell'immagine

Come già anticipato, la Kami Wire Free Camera è una IP Camera in grado di registrare video in FullHD (1080p) a 20 fps. E no, non lasciatevi spaventare da questo framerate basso, perché si tratta di una caratteristica tipica di questa particolare tipologia di telecamere di sorveglianza WiFi: data l'alimentazione a batteria, tutto il sistema è progettato per ottimizzare i consumi energetici, e il compromesso dei 20 fps è più che giusto, perché garantisce una durata più lunga delle batterie a fronte di una differenza nella fluidità del flusso video quasi irrilevante.

L'obiettivo ha un FOV di 110 gradi ed è in grado di garantire una buona visione notturna, anche grazie all'usufrutto del blaster IR che è decisamente potente. Certo, non si tratta della lente più nitida che abbiamo mai visto in una IP Camera, ma date le caratteristiche ed il prezzo del prodotto, direi che a livello qualitativo ci siamo.

L'unica pecca del sistema video pensato da Kami, a mio avviso riguarda lo zoom piuttosto limitato ma, di nuovo, per la fascia di prezzo a cui è venduta la Kami Wire Free Camera, le caratteristiche del prodotto sono più che sufficienti.

Processo di configurazione

Così come tutte le IP Camera prodotte da Yi, anche nella Kami Wire Free Camera il processo di installazione e prima cofigurazione è estremamente semplice. Tutto quello che bisognerà fare sarà scaricare l'app Yi Home (della quale parleremo nel dettaglio a breve), effettuare il login e seguire la procedura di aggiunta di un nuovo dispositivo.

Dopo aver inserito la password della rete WiFi alla quale si vuole connettere la Kami Wire Free Camera, basterà far inquadrare alla telecamera il QR comparso nello smartphone, ed il processo di associazione e configurazione procederà in maniera del tutto indipendente.

Applicazione

La Kami Wire Free Camera, viene gestita totalmente dall'applicazione Yi Home. Un'app che abbiamo già imparato a conoscere con le telecamere di sorveglianza della “casa madre”, e che continua ad essere tra le più semplici della categoria.

1 di 10

Si tratta di un'applicazione totalmente in italiano, completa e di facile utilizzo che, oltre alle tipiche funzionalità di streaming live e registrazione dei video, integra anche un buon sistema di rilevazione del movimento che, tra le altre cose, è possibile impostare anche delimitandone l'area e che è supportata da un algoritmo di intelligenza artificiale che è in grado di distinguere le figure umane da quelle di altri oggetti in movimento, come gli animali domestici.

Tramite l'applicazione è inoltre possibile impostare le modalità “Assente” o “A casa”, con le quali verranno attivati o disattivati automaticamente gli avvisi relativi alle rilevazioni del movimento.

Buono anche il sistema audio a due vie, con il quale non solo si potrà ascoltare cosa succede nell'ambiente controllato, ma si potrà anche interloquire con eventuali presenti: sarebbe un sistema perfetto, se non fosse per la qualità dello speaker integrato che lascia un po' a desiderare in termini di volume massimo di riproduzione.

Autonomia della batteria

Kami, o meglio, Yi è sempre stata piuttosto vaga sulle performance relative alle batterie integrate nella Kami Wire Free Camera: ad oggi non c'è una sezione dedicata all'autonomia, né sul sito ufficiale né nella pagina del prodotto su Amazon. Nei miei test però, sono riuscito a superare il mese e mezzo con un'unica carica, anche se in questa particolare tipologia di IP Camera, l'autonomia della batteria è un valore influenzato da numerosi fattori.

Uno su tutti, il numero di volte che si controlla lo streaming in diretta perché, è chiaro, maggiori saranno le volte che si chiederà alla IP Camera di trasmettere lo streaming video, maggiori saranno i consumi della batteria. Ma non è tutto, nelle IP Camera a batterie, l'autonomia delle stesse dipende moltissimo dal numero di movimenti rilevati, dal numero di volte che si utilizza l'audio a due canali e persino dal fatto di registrare gli eventi in locale oppure sul cloud.

Insomma, è molto probabile che un'altra persona (che utilizzerebbe la IP Camera a batterie in maniera diversa da come l'ho utilizzata io), otterrebbe dei risultati diversi dai miei. Tutto sommato però, le quattro batterie da 2600 mAh ciascuna, garantiscono una buona autonomia.

Prezzo e considerazioni

Ad oggi, il prezzo della Kami Wire Free Camera è di 60,99 euro su Amazon (trovate il link in basso). E sì, è inutile girarci intorno: si tratta di una IP Camera a batterie piuttosto economica, nella quale però l'azienda non ha rinunciato a nulla. La qualità del video è buona, soprattutto se valutata in base alla fascia di prezzo in cui è venduta, il FOV è più che sufficiente, il blaster IR è molto potente, è resistente ad acqua e polvere ed è in grado di registrare anche sulla microSD, evitando eventuali costi di abbonamento.

Se solo quelli di Yi avessero incluso nella confezione non quattro, ma otto batterie, in modo da non dover rinunciare ad utilizzare la IP camera in fase di ricarica, ed avessero pensato ad uno speaker più potente, ci sarebbe stato ben poco da criticare al prodotto di Kami.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

