Uno degli elementi che contraddistingue iQOO, sussidiaria di vivo, è sicuramente il grande rapporto qualità/prezzo. E così come per il proprio flagship iQOO 7, anche il prossimo Neo 5 dovrebbe essere dotato di una scheda tecnica con specifiche di tutto rispetto, così come appare nei primi leak.

iQOO Neo 5: tutto quello sappiamo ad oggi

A rivelare l'esistenza del prossimo medio-top gamma sono stati Digital Chat Station e Arsenal Jun, altro noto leaker, congiuntamente sotto un post di Weibo del primo. Se però Digital ha parlato solo di un chipset Snapdragon 870, del display OLED a 120 Hz e di una ricarica ultra-rapida Dual Core, a rivelare il nome del modello in questione è stato l'altro leaker, dichiarando proprio di tratti del presunto Neo 5.

Molto curioso però il dato, non rivelato da Digital Chat Station, che Arsenal Jun ha dato per la ricarica ultra-rapida. Infatti, pare che la ricarica avrà una potenza di 88 W, non il picco massimo raggiunto, ma di sicuro sarà molto veloce. Questo ci fa capire come iQOO Neo 5 sarà un prodotto niente male, ma per nulla costoso rispetto ad altri top gamma, così da mantenere quell'aura da “Flagship Killer“.

Se per il prezzo però non si è sbilanciato nessuno dei due, Arsenal Jun si è sbilanciato, più volte, sulla data di uscita che sembra fissata per metà marzo 2021. Ovviamente queste sono tutte informazioni preliminari e bisogna attendere qualche settimana per conoscere meglio quello che sembra essere uno smartphone molto interessante.

