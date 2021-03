OPPO Find X3 Neo vs Find X2 Neo: quali sono le differenze

Dopo aver messo a confronto il nuovo Find X3 Pro con il suo predecessore è arrivato il momento di passare al fratello minore Neo e scoprire che cosa è cambiato rispetto allo scorso anno. Andiamo a dare uno sguardo a tutte le differenze in termini di design, specifiche e prezzo in un confronto OPPO Find X3 Neo vs Find X2 Neo: ecco tutti i cambiamenti della nuova generazione!

OPPO Find X3 Neo vs Find X2 Neo: tutte le differenze su design, specifiche e prezzo

Design e stile

Parlare dei modelli Neo è sempre leggermente complesso. Il precedente OPPO Find X2 Neo è un rebrand di Reno 3 Pro (in versione europea, lanciato in Polonia), seppur con delle piccole differenze. Anche per il nuovo OPPO Find X3 Neo la compagnia cinese ha seguito questa strada proponendo in Europa e in Italia un rebrand di Reno 5 Pro+. Dopo questa piccola parentesi andiamo ad esaminare le differenze stilistiche tra i due modelli. Sia X3 Neo che X2 Neo adottano un display AMOLED con punch hole, bordi curvi e refresh rate a 90 Hz.

Le cose cambiano con il retro: nel caso di X2 Neo ci troviamo di fronte ad una soluzione verticale, stretta e allungata, con quattro sensori ed un flash LED. Il nuovo X3 Neo introduce il nuovo layout della fotocamera della serie Reno, con sensori più ampi ed un modulo leggermente più largo (in linea con i trend attuali). In entrambi i casi il lettore d'impronte digitali è integrato sotto il display.

Specifiche a confronto

OPPO Find X3 Neo OPPO Find X2 Neo Dimensioni 159,9 x 72.5 x 7,99 mm per 184 g 159,4 x 72.4 x 7,7 mm per 171 g Display AMOLED da 6.55″

Punch hole (sinistra)

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

20:9

refresh rate a 90 Hz

campionamento al tocco 180 Hz

HDR10+

402 PPI

1100 nit

Gorilla Glass 5 AMOLED da 6.5″

Punch hole (sinistra)

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

20:9

refresh rate a 90 Hz

campionamento al tocco 180 Hz

HDR10+

402 PPI

1100 nit

Gorilla Glass 5 Impermeabilità NO NO Chipset Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm, octa-core, 2.84 GHz) Qualcomm Snapdragon 765G (7 nm, octa-core, 2.4 GHz) GPU Adreno 650 Adreno 620 RAM 12 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR4X ROM 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 2.1 MicroSD NO NO Sicurezza Lettore d'impronte nel display + Face Unlock Lettore d'impronte nel display + Face Unlock Fotocamera principale Quad camera da 50 + 16 + 13 + 2 MP

f/1.8-2.2-2.4-2.4

Sony IMX766

OIS

Omnidirectional PDAF

grandangolo 123°

teleobiettivo ottico 2X, ibrido 5X, digitale 20X

macro Quad camera da 48 + 13 + 8 + 2 MP

f/1.7-2.4-2.2-2.4

Sony IMX586

OIS

PDAF

grandangolo 115°

teleobiettivo ottico 2X, ibrido 5X, digitale 20X Fotocamera selfie 32 MP

f/2.4 32 MP

f/2.4 Batteria 4.500 mAh 4.025 mAh Velocità di ricarica 65W 30W Ricarica wireless NO NO SIM Dual 5G SA/NSA Single 5G SA/NSA Wi-Fi Wi-Fi 6

Tri Band 2.4/5.1/5.8G Dual Band 2.4/5GHz Bluetooth BT 5.2 BT 5.1 NFC SI SI GPS GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Mini Jack Cuffie NO NO Infrarossi NO NO Sistema operativo Android 11, ColorOS 11.1 Android 11, ColorOS 11 (aggiornato)

Le nostre recensioni

Find X2 Neo – Recensione

Tutte le differenze della serie Find X3

OPPO Find X3 Neo vs Find X2 Neo: prezzo a confronto

Il prezzo di vendita di OPPO Find X3 Neo è leggermente più salato rispetto a quello del predecessore, ma si tratta di una variazione giustificata dalle migliorie tecniche. Il “mid-range” viene proposto a 799.9€ ma fino al 30 aprile è possibile è possibile acquistare il dispositivo e ricevere in regalo OPPO Watch da 41 mm e le cuffie Enco W51: qui trovate tutti i dettagli.

Il precedente OPPO Find X2 Neo ha debuttato sul mercato a 699€ ed ora è disponibile ad un prezzo che oscilla tra i 390€ ed il 730€, in base alle offerte disponibili. Ovviamente se siete in cerca di un ottimo telefono ed il prezzo scontato rientra nel vostro budget potete farci un pensierino. Tuttavia, volendo spendere il prezzo pieno è di certo meglio orientarsi su X3 Neo, vista anche la promo golosa proposta da OPPO.

