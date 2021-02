La presentazione ufficiale di Huawei Mate X2 è avvenuta poche ore fa, ma c'è già un certo fermento dietro al nuovo pieghevole della casa cinese. Purtroppo non sappiamo ancora se e quando sarà portato anche in Europa, a causa delle vicissitudini che l'azienda sta vivendo in occidente. D'altronde Huawei ha sempre contato molto sul mercato locale e oggi più che mai le vendite in Cina saranno fondamentali per il proseguo del suo business. E sembra proprio che il pubblico in madre patria abbia gradito e non poco il nuovo modello della serie Mate X.

Aggiornamento 25/02: arrivano i primi dati di vendite per Huawei Mate X2. Ve ne parliamo a fine articolo.

Il lancio di Huawei Mate X2 parte fra luci ed ombre sul suo nuovo schermo pieghevole

Lo fa presente la piattaforma di e-commerce JD aka JingDong, il parallelo per la Cina del nostro Amazon. Nel listino è stato inserito Huawei Mate X2, in vista delle vendite che avranno inizio nei prossimi giorni. E sono bastate poche ore affinché il pieghevole superasse le 600.000 unità prenotate, per non contare quelle sul sito ufficiale che hanno superato le 2,55 milioni di unità.

Grande apprezzamento per Mate X2, quindi, ma c'è già chi avanza critiche su quanto dichiarato dalla dirigenza in sede di lancio. Il pieghevole adotta una nuova tecnologia per il meccanismo che flette il display, permettendo il look infold adottato. Rispetto ai pieghevoli Samsung, da chiuso Mate X2 non ha alcun gap fra le due sezioni. Non solo: la nuova cerniera Multi-Dimensional Hinge Design consentirebbe di risolvere il problema della grinza che si crea sugli schermi pieghevoli.

More close up look at the Mate X2 crease. pic.twitter.com/wmoSw5oYDR — Fold Universe (@folduniverse) February 22, 2021

La piattezza della superfice del display è stata migliorata dal 40%, ma evidentemente a qualcuno non è andato giù lo slogan “futuro senza grinza” utilizzato sui social. Basta guardare più da vicino Huawei Mate X2 per accorgersi che la grinza c'è ancora ed è abbastanza evidente. Probabilmente è meno pronunciata di altri pieghevoli, ma la risoluzione totale (o quasi) di questo difetto estetico pare ancora lontana.

Mate X2 va subito sold-out | Aggiornamento 25/02

Era abbastanza prevedibile che le scorte di Huawei Mate X2 sarebbero prontamente finite ed infatti è andata proprio così. Appena messo in vendita, c'è voluto un nonnulla affinché il nuovo pieghevole andasse sold-out in pochi secondi, sia sullo store ufficiale che sulla piattaforma di JingDong. Un ottimo risultato, anche se è presumibile che l'azienda non abbia prodotto moltissime unità. La prossima messa in vendita avverrà domani, ma noi europei continuiamo a dubitare che arriverà da noi.

