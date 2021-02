Recensione Blitzwolf BW-ESD3: il lifting table elettrico è COMODISSIMO (e ricarica i dispositivi)

BlitzWolf è probabilmente una delle aziende che più è cresciuta negli ultimi tempi. E più passa il tempo, il brand nato nel 2015 amplia il suo parco prodotti, con dispositivi progettati e studiati con lo scopo di dare risposte semplici ad alcune delle necessità “accessorie” relative al mondo della tecnologia.

L'abbiamo visto con la fantastica friggitrice ad aria (prodotto che, tutt'oggi continuo ad utilizzare in cucina), l'abbiamo visto con gli auricolari TWS, con lo smartwatch economico e con diverse sedie da gaming ed ufficio. Insomma, il catalogo prodotti dell'azienda cinese è ormai pieno zeppo di offerte, che variano tra le categorie più disparate.

E il Blitzwolf BW-ESD3 racchiude in sé la natura stessa dell'evoluzione del brand: è l'evoluzione del supporto da scrivania regolabile che abbiamo recensito qualche mese fa, che viene arricchito dalla possibilità di regolare l'altezza elettronicamente, di supportare più monitor, un tablet ed altri accessori e con il plus della ricarica a corrente. Proprio come una vera dock di ricarica che, tra le altre cose, migliora il cable management.

Recensione Blitzwolf BW-ESD3, il lifting table elettrico che si regola in altezza

Contenuto della confezione

Praticamente identica a quella della versione non elettrica, la confezione del Blitzwolf BW-ESD3 è di dimensioni molto simili ma molto più pesante. Sia l'aspetto che il suo contenuto sono molto semplici, perché il supporto da scrivania elettrico ad altezza variabile è praticamente già montato, e bisognerà solo fissare con le viti e i supporti in dotazione il livello sul quale si appoggeranno il mouse e la tastiera e collegare l'alimentatore, anch'esso incluso, con presa italiana. Questo è quanto: il resto del supporto da scrivania è già pronto all'uso, compreso il motore elettrico.

Design e materiali

Pesante ben 21 Kg e con dimensioni molto generose, la struttura del La struttura del Blitzwolf BW-ESD3 è realizzata in acciaio con un telaio ad X, e l'altezza si può regolare utilizzando un piccolo pannello di controllo frontale, nel quale è stata inserita anche una porta USB per la ricarica dei dispositivi.

Il concetto di utilizzo è semplicissimo: basterà premere uno dei due tasti presenti nel controller, per azionare il motore che regolerà l'altezza, ed il movimento avverrà in maniera molto silenziosa e fluida.

Tutte le superfici sono realizzate in compensato, e la struttura è in grado di supportare un peso massimo di 30 Kg. Il livello superiore di appoggio è in grado di supportare due monitor di grandi dimensioni, ma lo strato con cui è rivestito il compensato tende molto a soffrire lo sporco e le impronte digitali.

Ad ogni modo, tutta la struttura del Blitzwolf BW-ESD3 è estremamente solida, complice anche il peso del prodotto, e nei nostri test non abbiamo mai riscontrato vibrazioni eccessive, perdite di stabilità o problematiche relative al funzionamento del motorino.

Anteriormente, sempre nel supporto superiore, è presente anche uno spazio in cui è possibile inserire un tablet o uno smartphone, accanto al quale è stato posizionato un incavo nel quale si potranno conservare le penne.

Resto piuttosto perplesso per un piccolo particolare: i due livelli del supporto non hanno la stessa profondità e, sommando i relativi ingombri, si rischia che la parte inferiore fuoriesca dalla scrivania. In soldoni, l'ingombro in profondità è di qualche centimetro più grande della profondità di una scrivania “tradizionale”.

Comodità d'utilizzo ed utilità

Il concetto sul quale basa le sue fondamenta il Blitzwolf BW-ESD3 è quello di aumentare la produttività e la concentrazione di chi passa ore ed ore al computer, permettendogli di lavorare in piedi, cavalcando l'onda di una tendenza che (soprattutto negli ultimi anni) sta andando forte: l'ergonomia nei luoghi di lavoro.

E devo essere sincero, ormai è da tempo che utilizzo anche io questo “stile lavorativo” (basti pensare che, sotto la mia normalissima scrivania, ho installato un sistema di regolazione elettrico dell'altezza). Insomma, il mio scetticismo su queste particolari soluzioni è stato più che eliminato.

Ma, quindi, la domanda rimane sempre la stessa: questi supporti per lavorare all'impiedi, sono davvero utili? La realtà dei fatti è che molto probabilmente, pur avendo a disposizione una soluzione di questo tipo, si continuerà a lavorare al computer seduti comodamente sulla propria sedia da ufficio o, meglio ancora, sulla propria comodissima sedia da gaming. Ma dopo molte ore seduti, avere la possibilità di potersi alzare, sgranchire gambe e schiena, e regolare l'altezza del proprio piano di lavoro potrebbe essere una soluzione molto piacevole.

E non solo per una questione ergonomica, ma anche per riuscire a concentrarsi meglio e non interrompere il proprio lavoro. Essere produttivi evitando di distruggersi la schiena è una manna dal cielo.

Quindi sì, ancora una volta il supporto ad altezza variabile per scrivania di Blitzwolf è realmente funzionale e, tra le altre cose, aiuta a migliorare l'organizzazione della scrivania stessa, perché integra una serie di fori e di supporti nei quali è possibile far passare i cavi. Se poi ci si aggiunge la comodità di non dover fare alcuno sforzo fisico per regolare l'altezza della scrivania, e la presenza di una porta USB anteriore con la quale ricaricare i propri dispositivi, non si può che non apprezzare il prodotto.

Conclusioni e prezzo di vendita in Italia – Supporto scrivania elettrico Blitzwolf

Il prezzo del Blitzwolf BW-ESD3 è di 149,99 dollari su Bangood con spedizione da Europa, quindi con consegna veloce e totalmente priva di oneri doganali, ma utilizzando il nostro coupon con il link che trovate in basso, potrete portarvelo a casa 107.80 euro.

E lo so, si tratta di una cifra leggermente maggiore rispetto a quella che si dovrebbe sborsare per acquistare, magari, il Blitzwolf BW-ESD1 (cioè il modello non elettrico, ma dotato di pistone idraulico), ma la comodità di poter sfruttare un motore elettrico, il maggiore spazio a disposizione che permette di affiancare anche due monitor, e la possibilità di utilizzarlo come stazione di ricarica, sono tutti punti a vantaggio del supporto per scrivania ad altezza regolabile elettrico.

Se poi si considera il fatto che i prodotti dell'azienda sono tra le soluzioni più economiche della categoria, ci vuole poco a comprendere che si tratta di una scelta che vale la spesa, e che si apprezzerà sempre di più nel tempo. A patto che si passino davvero ore ed ore avanti lo schermo di un computer.

