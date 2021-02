Siete in cerca di una bici elettrica per lunghi spostamenti, che punti forte sull'autonomia? Allora FIIDO L3 potrebbe essere l'alternativa che stavate aspettando grazie ad una serie di caratteristiche di tutto rispetto e al codice sconto dedicato!

Codice sconto FIIDO L3: la nuova bici elettrica debutta in offerta, con spedizione dall'Europa

A distanza di un po' dall'ultimo lancio, torniamo a parlare di uno dei brand più apprezzati quando si tratta di e-bike. La nuova bici elettrica FIIDO L3 è arrivata su Banggood e c'è anche la spedizione dall'Europa: un'occasione ghiotta per mettere le mani su un prodotto che non mancherà di soddisfare gli appassionati. Il dispositivo offre una potenza da 350W, con una velocità massima di 25 km/h (ed un'inclinazione massima di 20-25°). La casa cinese ha puntato forte sulla batteria, integrando un'unità da 48V 23.2 Ah, per un'autonomia di ben 130 Km. Insomma, si tratta di una soluzione pensata per spostamenti non proprio contenuti.

Il design pieghevole la rende parecchio maneggevole, grazie ad una struttura in lega di alluminio leggera (22 Kg) ma in grado di sostenere fino a 120 Kg. Per concludere, non manca un display per visualizzare i vari parametri e tre modalità differenti (elettrica, pedalata, pedalata assistita).

1 di 2

Come anticipato poco sopra, la nuova bici elettrica FIIDO L3 debutta su Banggood con tanto di spedizione gratis dai magazzini europei dello store e ovviamente non poteva mancare un codice sconto dedicato. In basso trovate il link alla pagina dedicata, insieme al coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu