Il settore audio per Huawei è stato sicuramente tra i più proficui degli ultimi anni, con la serie FreeBuds tra le più apprezzate sul mercato Consumer. Ora però, si pensa già alla line up 2021 con le Huawei FreeBuds 4i che compaiono nei primi dettagli tramite la certificazione Bluetooth.

Huawei FreeBuds 4i: ecco qual è la versione Bluetooth dei nuovi auricolari TWS

Stando a quanto raccolto dalla Bluetooth SIG, i nuovi FreeBuds 4i sono degli auricolari con componenti di ultima generazione, come proprio la versione della connessione wireless aggiornata alla 5.2, mentre per la ricarica sarà presente un'interfaccia USB Type-C/Type-C, che presuppone una certa rapidità.

Sebbene non ci siano vere notizie in merito ai driver, al tipo di ingresso auricolari oppure se sarà presente l'ANC, possiamo ipotizzare che saranno comunque delle cuffie in-ear con un driver di almeno 10 mm (se il design sarà simile), mentre per l'ANC le speranze non sono alte perché dovrebbe essere appannaggio delle ipotetiche FreeBuds 4, di cui si sa praticamente nulla.

Non ci resta quindi che attendere le prossime settimane, per scoprire cosa ci riserveranno queste FreeBuds 4i, che si preannunciano un prodotto audio di tutto rispetto, andando a migliorare già quanto fatto dalla versione 3i.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu