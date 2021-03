Come visto in molteplici occasioni, la piattaforma di crowdfunding della casa cinese è anche un ritrovo perfetto per chi è in cerca di soluzioni dedicate ai propri amici a quattro zampe. Stavolta Xiaomi YouPin propone un'alternativa alla classica toelettatura, un rasoio elettrico per animali adatto a cani e gatti, economico ed utile per semplificare un “lavoro” non proprio leggero (dato che va fatto con precisione e delicatezza).

Il rasoio elettrico per animali di Xiaomi YouPin è la soluzione definitiva contro i peli

Se non puntate ad una rasatura completa, ma preferite sfoltire il pelo del vostro compagno allora il rasoio elettrico per animali di Xiaomi YouPin potrebbe essere la soluzione perfetta per risparmiare. Come anticipato in apertura, il rasoio è perfetto sia per cani che per gatti ed il suo funzionamento è semplicissimo. Si tratta di un rasoio accompagnato da vari accessori (come i pettini da 6/12/18/24 mm per scegliere le dimensioni per il pelo) ed un sistema multifunzione; infatti oltre a tagliare è anche in grado di aspirare i peli del nostro amico a quattro zampe.

Non mancano poi vari tipi di testine che vanno a sostituire il rasoio: sono presenti anche delle spazzole in modo da poter pettinare ed aspirare i peli senza necessariamente accorciare il manto. Il sistema di aspirazione offre una potenza di 300W mentre all'interno del dispositivo trova spazio un contenitore da 1 L per il pelo e lo sporco.

Il prezzo del nuovo rasoio elettrico per cani e gatti a marchio Maother, lanciato su Xiaomi YouPin, è di soli 51€ al cambio attuale (quindi 399 yuan). Ovviamente si tratta di una novità dedicata alla piattaforma di crowdfunding del brand ma non appena ci saranno novità anche per noi occidentali provvederemo ad aggiornare questo articolo.

