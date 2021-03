Gli smartwatch sono ormai di ogni forma e grandezza, adatti davvero ad ogni polso. Ma c'è un modello che non rinuncia all'eleganza e quello è sicuramente il Huawei Watch Fit, che è arrivato inversione Elegant.

Huawei Watch Fit Elegant: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche

Il nuovo Huawei Watch Fit Elegant nel design rimane sostanzialmente simile a quello standard, ma ne guadagna in stile e materiali. Anzitutto, la cassa passa dall'alluminio all'acciaio, che porta quindi il dispositivo a pesare leggermente di più ma a guadagnare un'impronta premium. Inoltre, il cinturino non è più in semplice silicone ma in gomma Viton (fluoroelastomero), un materiale molto resistente usato anche per fini professionali.

Quanto alle specifiche, il display resta con diagonale da 1.64″ con tecnologia AMOLED (456 x 280 pixel), con una batteria che garantisce circa 10 giorni di autonomia in uso tradizionale. Dotato inoltre di sensore IMU a sei assi (accelerometro e giroscopio), un sensore ottico per il battito cardiaco, uno capacitivo e di luce ambientale. Presente un tasto funzione laterale. L'impermeabilità garantita è di 5 ATM e fino a 50 metri. Presente il Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 2.4 GHz.

Presenti inoltre tutti i monitoraggi per l'allenamento già presenti nel modello standard, come anche il Virtual Coach che abbiamo visto nella recensione, di cui trovate il video sopra.

Huawei Watch Fit Elegant – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo Watch Fit Elegant arriva in Italia ed è disponibile sullo store ufficiale ad un prezzo di 129€. Ma grazie alla prima offerta in bundle, potrete averlo a soli 109€ con in omaggio la Huawei Smart Body Scale, la bilancia per avere un sistema di fitness pressoché completo. L'offerta è valida fino al 31 marzo 2021.

