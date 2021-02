Quest'oggi arrivano due grandi novità per i dispositivi del brand cinese equipaggiati con i Huawei Mobile Services (HMS): l'app Immuni aumenta la sua compatibilità con tanti nuovi smartphone mentre lo store Huawei AppGallery dà il benvenuto alla nuova applicazione Mobile Banking Unicredit. Di seguito trovate tutti i dettagli ed i link al download.

Huawei AppGallery: Immuni e Mobile Banking Unicredit disponibili per i device HMS

👉L'App #Immuni aumenta la sua compatibilità con sempre più dispositivi. ❗Se hai uno smartphone #Huawei cerca #ImmuniApp nell'AppGallery del tuo telefono o scaricala dai link presenti sul nostro sito ufficiale ⤵️https://t.co/k4vzA5SXUa pic.twitter.com/ruefqxboCZ — Immuni App (@immuni_app) February 1, 2021

Per quanto riguarda l'app Immuni, dopo i vari grattacapi dei mesi precedenti diventa disponibile per ancora più modelli Huawei con HMS preinstallati: il software è disponibile direttamente tramite AppGallery e per procedere con il download è necessario avere gli HMS in versione 5.1.0.300 o successive. In merito ai modelli supportati, Huawei ha anche pubblicato la lista completa:

Mate 40 Pro, P Smart 2021, P40 Pro+, P Smart S, P40 Lite 5G, Y5p, Y6p, P40 Pro, P40, P40 Lite E, Mate Xs, P40 Lite, Mate 30 Pro.

Se avete uno di questi dispositivi, di seguito trovate il link al download: cliccando sul pulsante qui sotto verrete reindirizzati allo store di Huawei.

Immuni | AppGallery | Download

L'altra novità di Huawei AppGallery riguarda il debutto dell'app Mobile Banking Unicredit. Anche in questo caso il software è disponibile per tutti gli smartphone del colosso cinese dotato di HMS.

“Siamo orgogliosi di accogliere un nuovo importante partner come UniCredit all’interno di AppGallery. Stiamo lavorando costantemente per offrire ai nostri consumatori un numero sempre crescente di app utili nella vita quotidiana, con un occhio di riguardo per quelle bancarie, considerate oggigiorno fondamentali. E UniCredit è senza dubbio una di queste: essenziale per tutti coloro che hanno necessità di avere la propria banca sempre con sé, a portata di smartphone. Il nostro obiettivo è quello di rendere, ancora una volta, l'esperienza d'uso dell'ecosistema Huawei sempre più completa, efficiente e sicura per tutti i nostri utenti”, commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Mobile Banking Unicredit | AppGallery | Download

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu