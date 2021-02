MediaTek presenta il velocissimo Helio M80: è il primo con 5G mmWave

La presentazione di questo nuovo Helio M80 è l'ennesima rappresentazione dell'impegno che MediaTek sta mettendo nello sviluppo del 5G. Anche perché finora Qualcomm ha dimostrato di saper fare meglio, presentando diversi chipset dotati di supporto mmWave. Ma anche il chipmaker taiwanese si è deciso a fare lo stesso, annunciando ufficialmente l'approdo nel proprio catalogo di un nuovo modem per il mondo 5G.

MediaTek Helio M80 è il primo modem 5G di livello superiore per i prossimi SoC

Il nome stesso dell'Helio M80 ci indica che è il successore dell'Helio M70 che possiamo trovare all'interno dei chipset della serie MediaTek Dimensity 1000. Questo modem introduce la tecnologia ad onde millimetriche mmWave, potendo così sprigionare le vere potenzialità della connettività 5G. Integrandolo, i futuri SoC potranno raggiungere velocità massime pari a 7,67 Gbps in download e 3,67 Gbps in upload. Un livello tale che permetterà a MediaTek di potersela vedere fianco a fianco con i competitor Qualcomm e Samsung. Gli ultimi loro chipset sono lo Snapdragon 888, con modem X60 a 7,5/3 Gbps, e l'Exynos 2100, con modem da 7,35/3,67 Gbps.

Oltre al supporto mmWave, sub-6 Ghz e NSA+SA, Helio M80 garantisce il supporto dual 5G SIM e Dual Voice over New Radio (VoNR). Per vederlo al debutto dovremo attendere ancora un po' di tempo, dato che MediaTek inizierà ad implementarlo entro fine 2021. I primi chipset arriveranno quindi da inizio 2022, presumibilmente con i successori dell'attuale Dimensity 1000.

