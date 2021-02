Che un marchio possa avere ambizioni e voglia di stupire è giusto, ma resta sempre fondamentale la programmazione. Questo però pare non spaventare Honor che, in occasione del Capodanno Cinese, annuncia di puntare a migliorare tutti i settori dell'universo smartphone.

Honor: imaging, design, batteria e prestazioni tra gli obiettivi per gli smartphone 2021

Ad annunciare grandi miglioramenti nel settore di punta dell'elettronica è stato il CEO di Honor, George Zhao, che augurando un sereno Capodanno Cinese agli utenti, rivela anche che per il brand sarà l'inizio di qualcosa di totalmente nuovo.

Infatti, gli smartphone Honor lanciati saranno tutti di fascia alta con un miglioramento l'imaging (quindi fotocamera in primis), la comunicazione, l'autonomia della batteria, le prestazioni, la fluidità, l'intelligenza artificiale ed il design. Insomma, un progetto fatto ad hoc per stupire e tornare a prendersi un mercato sempre più esigente.

Ovviamente, in questi settori che andranno a migliorare, ci sarà una dose importante di esperienza che Honor ha maturato in questi anni da “brand giovane” lanciato da Huawei, che sarà destinata a diventare una dei principali rivali della sua ex creatura.

Insomma, la sfida è stata (nuovamente) lanciata, riuscirà a spingere il V40 e gli altri prodotti top che arriveranno nel corso dei mesi? E se Google dà l'aiutino…

