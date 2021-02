Come seguire la presentazione di Redmi Note 10 e 10 Pro

I nuovi Redmi Note 10 e 10 Pro sono ad un passo dal debutto: se siete curiosi di saperne di più e volete scoprire come seguire la presentazione ufficiale, qui troverete tutti i dettagli dell'evento di lancio!

Redmi Note 10 e 10 Pro: come seguire la presentazione in live streaming

Com'è ormai noto da alcuni giorni, l'evento di lancio della serie Redmi Note 10 avrà luogo il prossimo 4 marzo 2021. Inizialmente era previsto il debutto solo per il mercato indiano, ma poi la divisione europea di Xiaomi a confermato il debutto dei nuovi mid-range anche alle nostre latitudini. Resta da vedere se il lancio sia previsto anche per il mercato italiano o meno: nel momento in cui scriviamo manca ancora una conferma ufficiale, quindi aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

Nel frattempo, come fare per seguire la presentazione di Redmi Note 10 e Note 10 Pro in live streaming? Ormai la pandemia ha smorzato l'interesse dei grandi produttori verso gli eventi dal vivo e siamo completamente proiettati verso il mondo online. Per questo motivo l'evento del 4 marzo sarà proposto in diretta dai principali canali social della casa cinese.

Ovviamente sono compresi anche altri canali come Twitter e il portale ufficiale della divisione Global. Come anticipato poco sopra, qualora ci fossero novità anche per l'Italia, aggiorneremo con i link corretti. L'appuntamento è fissato alle ore 13 del 4 marzo.

Per tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali relative alla serie Note 10, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, una raccolta di tutto quello che c'è da sapere sui nuovi modelli in arrivo tra pochissimi giorni!

