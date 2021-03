Una delle console più apprezzate ed utilizzate al mondo è sicuramente il Nintendo Switch. Peccato che, tra le tante specifiche, esso non abbia il supporto al Bluetooth. Ma questo problema sembra finalmente risolto, grazie all'adattatore audio Bluetooth UGREEN, pensato proprio per Nintendo Switch, in offerta con codice sconto su GearBest.

L'adattatore Bluetooth UGREEN per Nintendo Switch è in offerta con codice sconto su GearBest

La struttura dell'adattatore richiama il colore dei joycon del Nintendo Switch ed è composta dal modulo centrale con il chipset ed il jack audio da 3.5 mm che va alloggiato proprio nell'ingresso dedicato. Sul corpo del ricevitore è posto un tasto di accensione, oltre al LED di notifica che segnala l'avvenuto pairing. In basso è presente l'ingresso USB Type-C per ricaricare la batteria da 120 mAh.

Grazie al chipset CSR8670, l'adattatore UGREEN è dotato del codec aptX di Qualcomm, sia standard che LL (Low Latency), per una bassa latenza da 40 ms. Lo standard del Bluetooth integrato è il 5.0, che garantisce quindi un'ottima stabilità. Inoltre, a garanzia di questo, sono presenti i protocolli A2DP e HFP. Insomma, ascolterete le situazioni di gioco e YouTube con una qualità vicina a quella CD.

L'adattatore audio Bluetooth UGREEN per Nintendo Switch è in offerta con Coupon su GearBest all'ottimo prezzo di 20.2€, con tanto di spedizione Aerea registrata gratuita.

N.B. Se non doveste visualizzare il box codice, vi consigliamo di disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu