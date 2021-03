Se dovessimo indicare un punto di forza di un brand come Xiaomi, è sicuramente il confronto con gli utenti. Ed infatti, l'ultima richiesta di Xiaomi è se i fan vogliono un display compatto sugli smartphone, ma cosa vorrà dire?

Xiaomi: smartphone con display compatto sì o no? La parola ai fan

A creare l'argomento di discussione è stato Wang Teng Thomas, Product Manager di Xiaomi e Product Director di Redmi, che oltre a chiedere appunto se i fan vogliono un pannello con diagonale ridotta e soprattutto quali necessità bisognerebbe rispettare per poterlo avere su smartphone. Prima di guardare alle risposte però, fa una premessa e chiede inoltre: se le dimensioni di quello di K40 fossero accettabili.

Da lì, si è scatenato l'intero Weibo, con chi si divide tra apprezzamenti per la scelta di Apple per iPhone 12 Mini e chi ritiene che forse il display di Meizu 18 sia adatto. Questo però scatena un altro dibattito, dato che ritenere una diagonale da 6.2″ piccola è effettivamente particolare. Tra l'altro, le garanzie che vorrebbero i fan Xiaomi è una batteria onesta, circa 4000 mAh, ma anche una risoluzione molto alta (2K il più quotato). Qualcuno però è scettico e dice che sia inutile tanta definizione in un pannello compatto.

Alla fine della fiera, Wang Teng Thomas riflette e dichiara che non è complesso produrre uno smartphone con un display piccolo, ma che appunto le necessità da top gamma sia per la risoluzione e per la batteria capiente è sicuramente un atto di coraggio, che forse Xiaomi non è pronta ad affrontare in quanto il mercato cinese preferisce senza dubbio quelli ampi.

Insomma, anche i modelli Lite di Xiaomi e Redmi sono destinati a rimanere delle padelle nel senso tecnologico, ma del resto se oggi tutti guardiamo volentieri una serie TV od un video YouTube sullo smartphone, un modello troppo compatto ci porterebbe disagio.

