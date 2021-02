Da quando nelle nostre case è entrata l'illuminazione intelligente, è davvero difficile rinunciare alla comodità che porta. Ma si sa, tra i band più affidabili in questo senso troviamo senza dubbio Xiaomi, che con la sua plafoniera LED Mijia Smart Ceiling Light porta una soluzione ideale in offerta con codice sconto su Geekbuying con tanto di spedizione da Europa gratis.

Xiaomi Mijia Smart Ceiling Light: la plafoniera LED intelligente è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design di questa lampada da soffitto è come tanti prodotti della gamma Mijia: minimale e di colore bianco, ma con tante funzioni al suo interno. A partire dalla sua potenza da 32 W, ma anche le sue funzioni intelligenti determinate da Bluetooth e Wi-Fi. Infatti, è possibile regolare l'illuminazione tramite applicazione Mi Home, tramite telecomando dedicato, tramite assistente vocale (anche Siri e Apple HomeKit) e anche con collegamento tramite Xiaomi Mi Band, che abbassa l'intensità quando andiamo a dormire.

La plafoniera è dotata inoltre di un sistema automatico di accensione e spegnimento ogni volta che si apre o si chiude la porta, ma possiamo regolarne l'intensità sia per luce da giorno, sia da sera in un range dai 2700-5700K, con un raggio di illuminazione dai 15 ai 25 m². La qualità dei colori inoltre non va a perdersi grazie all'indice di rendering Ra95. Infine, non manca un ottimo sistema anti-polvere e anti-insetto.

Il prezzo in offerta della plafoniera LED Xiaomi Mijia Smart Ceiling Light è di 78.1€, ottenibile grazie al Coupon (che trovate nel box qui sotto) dedicato, senza dimenticare la comoda spedizione da Europa gratis.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu