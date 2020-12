Sebbene in qualche paese abbiano qualche disputa su alcuni brevetti, Xiaomi e Philips collaborano a stretto contatto per l'illuminazione. E l'ultima arrivata di questa collaborazione è la lampada da tavolo smart Xiaomi Mijia Philips Table Lamp 3, ad un prezzo tutto sommato onesto.

Xiaomi Mijia Philips Table Lamp 3 è la lampada da tavolo LED pieghevole e smart

Come è strutturata quindi questa nuovo prodotto in collaborazione? Come molti prodotti nati da Xiaomi Mijia e Philips, la Table Lamp 3 è bianca, minimale e molto moderna. Essa è abbastanza sottile, avendo dimensioni di 15 x 42 x 41 cm ed un peso di 1.1 kg realizzato con materiali ABS e PC. Una sua funzione comoda è sicuramente quella di essere pieghevole nella tua interessa.

Quanto all'illuminazione, la lampada da tavolo Mijia è dotata di un LED da 10 W, combinazione di 32 lampadine da 0.23 W ciascuna. Essendo poi smart, la Table Lamp 3 può essere regolata nell'intensità dell'illuminazione fino a 10 livelli tramite un controllo touch, ma anche tramite smartphone con l'applicazione dedicata ed il Wi-Fi 802.11 b/g/n. Comodo anche il filtro per evitare effetti negativi della luce articiale.

La lampada da tavolo smart Xiaomi Mijia Philips Table Lamp 3 è attualmente disponibile in Cina al prezzo equivalente di circa 25€, cambio di 199 yuan, ma è molto facile che arrivi anche su AliExpress e altri store come Banggood.

