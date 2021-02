Nel corso dei mesi abbiamo imparato ad apprezzare i vari modelli di sedia da gaming proposti da Blitzwolf, soluzioni comode e dal prezzo sempre al top. Questa volta il produttore ha davvero esagerato (in senso buono), lanciando una sedia molto particolare: Blitzwolf BW-GC8 l'anima da gaming è ben visibile grazie alla presenza di una tamarrissima striscia LED RGB mentre il prezzo rimane appetibile grazie all'offerta lancio di Banggood.

La sedia da gaming di Blitzwolf BW-GC8 debutta in offerta lampo, con spedizione dall'Europa

Realizzata in pelle, memory foam e cotone di qualità, la sedia da gaming Blitzwolf BW-GC8 presenta un poggiatesta removibile ed un cuscino lombare. I braccioli sono regolabili mentre lo schienale è inclinabile fino a 160°; anche l'altezza della seduta è regolabile mentre la struttura è tutta in metallo, in modo da reggere anche carichi eccessivi. Ma la vera chicca è rappresentata dalla striscia LED RGB presente tutto intorno lo schienale. Le luci possono essere impostare in base a 7 effetti, con varie modalità.

La nuova seria da gaming con LED RGB BlitzWolf BW-GC8 è disponibile in preorder su Banggood, in offerta lampo con spedizione dai magazzini europei dello store (partiranno entro il 25 febbraio). In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

