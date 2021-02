La necessità di immagazzinare i nostri dati spesso ci porta ad acquistare, oltre alle varie chiavette USB, anche di storage come le SSD e i vari Hard Disk portatili, spesso ingombranti. Da STmagic però, arriva la soluzione perfetta per mobilità e capienza, con la nuova SSD portatile SPT31 da 512 GB in offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione da Europa.

STmagic SPT31: SSD portatile da 512 GB in offerta con codice sconto su Geekbuying

Come è strutturata questa utile chiavetta storage? Proprio come una memoria flash USB, è piccola e compatta, ricorda addirittura quegli adattatori Bluetooth che usiamo per le cuffie wireless. Al suo interno però, la capienza è davvero ampia, essendo da ben 512 GB che aggiunte ad un notebook, ci permette di avere una quantità di dati davvero importante.

L'interfaccia SATA3 supporta fino ad USB 3.1, quindi con gli ultimi standard PC, permettendo di salvare dati con una lettura fino a 500 MB/s ed una scrittura fino a 420 MB/s. Insomma, un piccolo fulmine alloggiato tranquillamente in tasca.

Il prezzo in offerta con Coupon su Geekbuying di questa SSD portatile STmagic SPT31 è davvero ottimo, dato che i 58.7€ necessari per acquistarla sono sicuramente meno degli standard di mercato. La spedizione da Europa ha un costo di 5.9€, ma non stravolge la bontà dell'offerta stessa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu