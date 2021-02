Se siete tra i felici possessori di OnePlus 8T ma state avendo dei problemi con lo split screen, il quale non funziona a dovere con determinate applicazioni, ecco come fare per risolvere grazie ad una soluzione temporanea che richiede giusto un paio di passaggi (in attesa di un fix da parte della compagnia cinese).

OnePlus 8T: se lo split screen non funziona potete risolvere con questo semplice metodo

Per prima cosa partiamo dal principio: vari utenti in possesso di uno smartphone OnePlus 8T stanno riscontrando un problema con lo split screen: questo non funziona una volta attivato. Precisamente lo schermo condiviso si avvia ma nella barra centrale manca il piccolo modulo per spostare il pannello ed ampliare l'una o l'altra applicazione. Pare che il difetto capiti in particolar modo quando si utilizza l'app di YouTube, ma comunque si verifica anche in altri casi. Il firmware su cui è stato riscontrato il bug è l'ultima OxygenOS in versione 11.0.6.8/11.0.6.9.

Al momento non è presente una soluzione definitiva: per quella bisognerà per forza pazientare fino ad un fix da parte di OnePlus, magari con il prossimo update. Ma come risolvere – almeno per ora – il problema dello split screen su OnePlus 8T?

Semplicissimo: quando si verifica, aprite nella finestra dello schermo condiviso Google Chrome come app secondaria (quella posizionata in basso) e selezionate la barra degli indirizzi. Immediatamente si aprirà la tastiera virtuale per permettervi di digitare e vedrete riapparire il pulsantino al centro della barra dedicata allo split screen.

Come già evidenziato si tratta di una soluzione temporanea e il problema potrebbe ripresentarsi (magari dopo il riavvio del dispositivo). Per quanto riguarda i modelli interessanti sembra si tratti solo dell'ultimo 8T; con OnePlus 8 e 8 Pro non abbiamo riscontrato questo difetto.

Teniamo le dita incrociate per un fix e nel frattempo vi segnaliamo la lista completa di tutti i bug della OxygenOS 10 e 11.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu