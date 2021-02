Ci troviamo ormai a considerare gli auricolari Bluetooth come qualcosa di quotidiano, da portare sempre con sé. E spesso magari non vogliamo spendere molto o avere un paio di riserva ma di buona qualità, come le cuffie TWS Lenovo GT2 che vanno in sconto in offerta lampo su GearBest ad un prezzo molto conveniente.

Lenovo GT2: cuffie TWS con ampio driver dinamico e peso leggero in offerta lampo su GearBest

Il design delle cuffie TWS Lenovo GT2 è in linea con i prodotti del suo settore, con ingresso auricolare in-ear. Quanto alle caratteristiche, partiamo dal fatto che sono molto leggere, pesano solo 3.8 grammi per auricolare Bluetooth. Inoltre, sono dotate di un driver da 7.2 mm molto ampio per la categoria, che permette un audio molto corposo.

Per la batteria abbiamo sulle Lenovo un modulo da 43 mAh sugli auricolari e 310 mAh per il case, garantendo 4.5 ore di ascolto continuo e fino 15 con custodia di ricarica. Presenti i controlli touch, come il richiamo per gli assistenti vocali Google Assistant e Siri. Sono inoltre certificate IPX4. Il Bluetooth presente è 5.0, con tutti i protocolli wireless standard presenti.

Le cuffie TWS Lenovo GT2 arrivano quindi in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 15.67€, molto buono considerando ciò che offrono. Ricordiamo che la spedizione ha un piccolo costo di 1.09€.

