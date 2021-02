Gli smartphone hanno sostituito, gradualmente ma ora in maniera inevitabile, i vecchi lettori MP3 anche per ascoltare musica, quanto meno per l'ascolto generalista e non ricercato (il mondo degli audiofili è salvo). Tra i brand più attenti all'audio abbiamo sicuramente Xiaomi, che nella sua MIUI ha un equalizzatore molto completo e qui vi spieghiamo come utilizzarlo per migliorare l'audio delle cuffie sul vostro smartphone.

Come usare l'equalizzatore MIUI e migliorare l'audio delle cuffie su smartphone Xiaomi

Prima di spiegare come agire in maniera effettiva, ricordiamo che gli smartphone Xiaomi integrano un ottimizzatore del suono che permette di stabilire quali cuffie o auricolari stiamo utilizzando. Questo implica che è possibile ottenere il suono ottimale per il modello utilizzato. Proprio per questa cosa, attivando l'ottimizzatore e l'equalizzatore possiamo ottenere il meglio per l'ascolto personale.

La cosa buona di questa funzione è che non fa distinzioni tra cuffie ed auricolari cablati o wireless. Ecco i passaggi da seguire per migliorare l'audio su smartphone Xiaomi:

Vai su Impostazioni , clicca Suono e Vibrazione e poi Effetti Sonori

, clicca e poi Entrati nel menù, dobbiamo scegliere l'utilizzo predefinito che diamo alle nostre cuffie per quanto riguarda la riproduzione audio e possiamo scegliere tra: Musica, Video, Voce e Smart (praticamente si adatta da solo all'utilizzo).

Fatto tutto, potremo godere di un ascolto incanalato per l'utilizzo di cui necessitiamo. Se poi questa ottimizzazione viene svolta con auricolari e cuffie Xiaomi, il sistema rivela il modello ed è in grado di ottimizzarlo in maniera ancora più approfondita.

Passando poi al capitolo “equalizzatore” e conoscendo la piccola carenza che le cuffie Xiaomi hanno se si parla di bassi e quindi l'equalizzazione che vedete sopra può essere l'ideale per amplificarli meglio.

