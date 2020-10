Chiunque oggi ha in casa un dispositivo wireless, mosso dal Bluetooth. E quasi tutti oggi hanno delle cuffie wireless, di qualsiasi fascia di prezzo. Ma è chiaro, che non tutti gli auricolari reagiscono allo stesso modo, o meglio operano allo stesso modo. Ed è il caso dei prodotti di 1More, azienda cinese ormai leader del settore audio, che da anni si pongono l'obiettivo di essere l'alternativa nelle cuffie o auricolari wireless a brand che hanno fatto la storia come BOSE, Sennheiser e ad oggi Apple, considerando le AirPods Pro.

Proprio con questi marchi, 1More va a scontrarsi nel settore degli auricolari wireless Bluetooth in-ear, grazie alle nuove TWS True Wireless ANC che abbiamo in prova in questa recensione, sarà riuscita a portare la qualità ad uno step più alto?

Recensione 1More True Wireless ANC: gli auricolari Bluetooth nati dalle mani di tecnici del suono vincitori di Grammy

Contenuto della confezione

Più che guarda a quello che c'è dentro la confezione degli auricolari in-ear 1More True Wireless ANC, bisognerebbe fermarsi a quello che è la scatola della stessa. Sa di professionale non appena la si guarda e soprattutto la si apre, con i bozzetti di progettazione sotto il coperchio magnetico e la cura dei dettagli di tutto il resto.

Al suo interno, in ogni caso, non manca nulla: oltre ovviamente le cuffie Bluetooth ed il case, sono presenti gommini di tutte le misure sia per i padiglioni auricolari, sia per gli appoggi e sia per i coni di ingresso. Non manca neanche una comoda sacca in cui è presente il cavo USB Type-C. Presente una corposa manualistica multilingua.

Design e materiali

Di certo non le cuffie wireless più piccole sul mercato, gli auricolari Bluetooth 1More True Wireless ANC hanno un design moderno, curato e di per sé ricercato nei materiali. Anche la cover di ricarica è realizzata in maniera molto fine, sebbene sia tutto sommato molto semplice. Ci è piaciuta molto perché ha quella sensazione di alluminio sebbene sia policarbonato (di gran qualità). Bella la chicca gommato-vellutata nella parte inferiore.

Tornando agli auricolari Bluetooth 1More, essi sono vistosi all'indosso, ma sono comodi da mettere. Un piccolo consiglio: selezionate il gommino del padiglione auricolare perfetto per il vostro orecchio, o vi potrebbero scappare. Sono poi presenti tasti funzione e superficie a sfioramento utile per la cancellazione del rumore.

Funzioni Smart

Semplici, ma concrete: le 1More True Wireless si muovono attraverso il click dei due tasti funzione: con doppio click è possibile sia rispondere che terminare una chiamata e Play/Pausa, mentre con un click singolo si alza o abbassa il volume in base a se cliccate sull'auricolare destro o sinistro. Tre tocchi sugli auricolari Bluetooth vi porteranno ad attivare gli assistenti vocali come Google Assistant, Siri e XiaoAI. Tenendo premuto per 2 secondi si passa da una traccia all'altra. Tenendo poi premuto per qualche secondo in più, avviene i pairing, davvero velocissimo.

I tocchi touch poi, riguardano l'ANC, perché è possibile regolare l'entità della cancellazione del rumore da totale a parziale, a minima o disattivarla.

Quanto all'app dedicata, è come se non ci fosse, dato che la bella applicazione di 1More serve solo per equalizzare e fare il burn-in delle proprie cuffie, comodo quando le si vuole regolare al primo utilizzo.

Qualità Audio – 1More True Wireless ANC

E veniamo alla parte più interessante di queste 1More True Wireless ANC. Gli auricolari wireless hanno un audio da professionisti, fatto da veri professionisti (queste cuffie sono state progettate insieme a Luca Bignardi, tecnico del suono vincitore di Grammy Awards). Il volume non è altissimo, ma il suono non perde mai smalto, non c'è ritardo come spesso capita con questo tipo di prodotto.

La qualità audio però, è qualcosa che va sicuramente oltre: pulizia, riconoscibilità dei bassi molto importante, medi di livello e alti ottimi, seppur come anticipato il volume non sia alto neanche al massimo, ma non per tutti è un difetto.

In chiamata poi, la qualità è davvero elevata: chi parla con noi ci sente benissimo, come anche noi che ascoltiamo, ma il fatto che il volume non si altissimo potrebbe non essere il massimo in movimento. Tranquilli però che questo non è mai rappresentato un problema durante la prova.

Per quanto riguarda infine l'ANC, possiamo dire che la cancellazione del rumore fa un lavoro davvero egregio, in tutte e tre le modalità, la soddisfazione di rimuovere tutti quei rumorini fastidiosi è palese e crediamo sia difficile trovare una cancellazione di questo tipo anche in altre cuffie o auricolari in fascia di prezzo simile.

Ecco la scheda tecnica completa degli auricolari wireless 1More True Wireless ANC:

Bluetooth 5.0 compatibile con i protocolli HFP / AVRCP / A2DP ;

/ / ; 3 microfoni dotati di noise cancelling e cVc ;

; Tre modalità d’uso: ANC , musica e trasparenza;

, musica e trasparenza; Tecnologia Qualcomm aptX , ANC e cVc ;

, e ; Tecnologia TrueWireless Stereo Plus ;

; Chip Qualcomm che supporta aptX , AAC ;

che supporta , ; Distanza di trasmissione di 10 metri;

Certificazione IP45 ;

; Driver in grafene dinamico;

Impedenza di 32Ω;

Dimensioni delle cuffie: 38 x 18 x 28.5 mm;

Dimensioni del case: 81.32 x 30 x 38.5 mm;

Peso netto delle cuffie: circa 7.9 grammi;

Peso netto del case: circa 63.2 grammi;

Batteria delle cuffie 55 mAh;

Batteria del case 410 mAh.

Compatibilità al ricarica wireless Qiç

DSP Hi-Res dedicato.

Autonomia della batteria

La batteria da 55 mAh delle cuffie 1More True Wireless ANC fa il suo lavoro e rispetta sostanzialmente le indicazioni del brand in merito all'autonomia. Le abbiamo provate con switch tra vari dispositivi, con cancellazione del rumore attiva, a volume massimo e per ore (circa 5/6). In sintesi, gli auricolari wireless Bluetooth di 1More sono più che soddisfacenti.

Prezzo di vendita – 1More True Wireless ANC

Veniamo quindi alla questione prezzo di questi auricolari Bluetooth 1More True Wireless ANC: siamo nel range dei 180 € su Amazon, che vi permette anche di ottenere un ottimo sconto di 15 € grazie al Coupon che otterrete cliccando su “Applica Coupon“, questo fino al 14 ottobre 2020. Fatto questo, pagherete queste cuffie wireless 1More 165 €, un prezzo decisamente competitivo rispetto alla concorrenza.

Conclusioni

Quello che trasmettono le cuffie Bluetooth 1More True Wireless ANC è chiaro: la professionalità di chi ci ha lavorato è tangibile. Sono un prodotto audio, sarebbe quasi un peccato utilizzarle per fare sport, ma fanno anche quello. La cancellazione del rumore attiva è, permetteteci di sbilanciarci, esemplare ed è fatta così come è sempre stata pensata.

Sono grandi, anche vistose all'orecchio e l'eleganza non sono il loro forte, ma il chip Qualcomm e tutte le altre feature rendono le cuffie wireless 1More qualcosa che vale la pena almeno di provare, ma anche da acquistare: piuttosto che spendere per soluzioni ad un prezzo meno costoso ma anche meno durature, una spesa inquadrata come per questi auricolari Bluetooth è l'ideale per un prodotto di qualità nel tempo.

