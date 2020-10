Se siete degli appassionati di stampa 3D e siete in cerca di una soluzione premium ricca di feature, allora la nuova ANYCUBIC 4 Max Pro potrebbe fare al caso vostro: la stampante 3D ha debuttato su GearBest, in offerta lampo e con spedizione gratis dai magazzini europei dello store.

La stampante 3D premium ANYCUBIC 4 Max Pro debutta su GearBest a -40%

La nuova ANYCUBIC 4 Max Pro si presenta come una versione rinnovata della precedente generazione, con uno spazio di stampa di grandi dimensioni, una stabilità interna migliorata, doppio cuscinetto in grafite per una maggiore precisione ed un basso livello di rumore. Il dispositivo è dotato di un display touch da 3.5″ ed è in grado di sfruttare filamenti in ABS, PLA e TPU. Com'è facile intuire, si tratta di una soluzione premium, con tanto di strisce LED per osservare la stampa in tempo reale, un sistema di filtrazione dell'aria in carbone attivo ed altre feature.

La stampante 3D ANYCUBIC 4 Max Pro è disponibile all'acquisto sullo store GearBest in offerta lampo: basterà aggiungere il prodotto al carrello (lo trovate nel box in basso) e non sarà necessario inserire alcun codice sconto. Il dispositivo viene spedito direttamente dall'Europa (gratis). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu