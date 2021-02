Gli eventi dell'ultimo anno hanno cambiato il nostro modo di vivere, con tante abitudini nate e atte a proteggerci dalla pandemia da Covid-19. Anche brand decisamente non dedicati alla salute però si sono attrezzate, come ha fatto Black Shark, che prima del suo nuovo smartphone ha lanciato le sue mascherine chirurgiche personalizzate.

Black Shark: mascherine chirurgiche semplici ma con uno stile unico

A presentare il nuovo prodotto Black Shark sono stati i suoi stessi dirigenti, che su Weibo hanno postato varie immagini (che trovate in copertina e nell'articolo) proprio relative a questo tipo di accessorio, ormai essenziale. Esse sono giustamente di colore nero, come impone il brand e riportano il logo dell'azienda stilizzato sempre in nero ed in bianco.

Purtroppo non c'è l'iconico Squalo che contraddistingue il partner gaming di Xiaomi, ma poco male, dato che il loro effetto lo fanno sempre. Si tratta di mascherine di protezione base, infatti arrivano in un pacco che siamo soliti vedere anche nelle nostre farmacie per quelle monouso ed in effetti in ogni confezione sono presenti 50 unità.

Purtroppo non si conosce il prezzo per questa chicca da veri appassionati, e a dirla tutta si spera sempre non ce ne sia bisogno in futuro, ma se arrivassero in Occidente sarebbero davvero irresistibili!

