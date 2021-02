Tornano le offerte dello store ufficiale di Honor, questa volta con tante idee regalo in salsa tech in occasione di San Valentino. Date un'occhiata al portare del brand cinese e di certo troverete qualcosa di interessante dato che l'iniziativa prevede sconti fino al 70%!

Comincia il San Valentino Tech di Honor, con sconti fino al 70%

Per prima cosa vi segnaliamo che l'iniziativa promozionale di Honor terminerà il prossimo 14 febbraio, proprio in occasione di San Valentino: tuttavia conviene affrettarvi dato che le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte! Come apripista troviamo un regalo davvero niente male: Honor MagicBook Pro da 16/512 GB scende a 849.9€ in bundle con mouse, zaino, Router 3 e mini speaker.

Se invece preferite qualche soluzione per l'allenamento vi segnaliamo che Honor Watch GS Pro è disponibile a 149.9€ con in bundle un mini speaker, oppure le cuffie Sport Bluetooth o gli auricolari Classic EarPhone. In alternativa, Honor Watch ES scende a 69.9€ con le cuffie Classic EarPhone in regalo!

Prima di lasciarvi, segnaliamo altre due offerte interessanti: l'indossabile Magic Watch 2 disponibile a 99.9€ con un regalo a scelta tra Band 5, mini speaker o cuffie Bluetooth Sport e – per concludere in bellezza – gli auricolari TWS MagicEarBuds a 79.9€.

