Durante la seconda metà di gennaio la compagnia cinese ha lanciato la prima beta di Android 11 dedicata agli ex flagship OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro: a distanza di alcune settimane è arrivato il momento di dare un benvenuto alla OxygenOS Open Beta 2, aggiornamento che introduce varie ottimizzazioni ed alcune migliorie.

OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro: arriva Android 11 con OxygenOS Open Beta 2 | Changelog & Download

Per tutte le novità, le migliorie ed i fix introdotti dall'aggiornamento in questione vi lasciamo con il changelog completo.

Sistema Ottimizzato l'effetto di scorrimento degli sfondi dinamici Consumo energetico migliorato in alcuni scenari Ottimizzata l'intensità di regolazione della luminosità automatica per offrire un'esperienza di utilizzo più fluida Risolto il problema per cui l'adattatore che caricava se utilizzato in contemporanea con le cuffie Risolto il problema per cui l'icona della batteria non veniva visualizzata nella barra di stato Risolto il problema per cui “Suggerimenti e supporto” non veniva visualizzato nelle Impostazioni

Fotocamera Risolto il problema della fotocamera durante lo sblocco in modalità Pro

Ambient Display Nuova della funzione Always-On Ambient Display per OP7Pro e OP7TPro (vai in: Impostazioni – Utilità – OnePlus Laboratory – Always-On Ambient Display)



L'azienda ha dato il via al rilascio della OxygenOS Open Beta 2 basata su Android 11 e dedicata ai modelli OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Nel momento in cui scriviamo pare che il firmware sia disponibile solo per il modello 7T Pro: comunque, per effettuare il download di questa release e quella per gli altri dispositivi (non appena disponibile) vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

