ASUS ZenFone 7/7 Pro: ecco quando arriva Android 11

Possessori di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro, gioite: l'aggiornamento ad Android 11 sta per arrivare. Pur avendo molti meno smartphone a catalogo, ASUS non si sta rivelando un produttore particolarmente repentino, ma si sta dando da fare. Ed è quasi paradossale che il major update sia arrivato prima sui vecchi ZenFone 6 che sugli ultimi top di gamma del produttore taiwanese. Ma finalmente il periodo di beta testing sta per giungere a conclusione, in favore dell'aggiornamento stabile.

ASUS conferma: l'aggiornamento ad Android 11 per ZenFone 7 e 7 Pro è dietro l'angolo

A rivelare l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 11 per ASUS ZenFone 7 e 7 Pro ci ha pensato uno dei moderatori del forum ZenTalk. Viste le tante richieste da parte della community, ha così affermato: “A11 è in arrivo“. Una dichiarazione molto sibillina ma che riaccende le speranze in coloro che stanno attendendo che l'update giunga ufficialmente. Fortunatamente i moderatori hanno aggiunto qualche altra informazione utile per delineare meglio le tempistiche. Salvo il rilevamento di bug che ne impediscano il rilascio, l'aggiornamento arriva subito dopo la fine del Capodanno Cinese. La celebrazione avverrà in Cina il prossimo 12 febbraio, pertanto ci aspettiamo che il roll-out inizia verso metà febbraio.

