Nonostante il periodo storico non permetta grandi eventi o feste numerose, non è mai un problema gustarsi un po' di birra o di vino. Spesso si ha fretta di aprire la bottiglia e per questo un cavatappi elettrico come il nuovo Circle Joy Smart Corkscrew, della catena Xiaomi YouPin, può essere l'ideale, soprattutto considerando il prezzo.

Xiaomi YouPin: tutte le funzioni del nuovo cavatappi elettrico Circle Joy

Non lontano dalle altre soluzioni del brand, i materiali utilizzati per il nuovo cavatappi sono l'acciaio inossidabile ed un resistente ABS, ideale per la cucina. La struttura ospita un pulsante a doppia funzione, la prima ovviamente che richiama il tappo e la seconda per l'apertura della bottiglia stessa. Inoltre, l'azione di questo accessorio è rapida e silenziosa grazie al motore elettrico ad alta precisione.

Dicevamo apertura rapida ed infatti il Circle Joy Smart Corkscrew riesce ad aprire una bottiglia di vino in appena 8 secondi, mentre è immediata l'apertura per una bottiglia di birra o qualsiasi bottiglia con tappo dentato. Non dovrete poi temere di poter sbagliare mira, grazie all'adattatore che permette di avere sempre un'apertura precisa e senza errori. L'accezione smart del nome deriva dal fatto che si ricarica come uno smartphone, grazie ad un cavo di ricarica USB Type-C.

Attualmente il nuovo cavatappi elettrico Xiaomi Circle Joy è disponibile solo sulla piattaforma YouPin ad un prezzo molto conveniente di circa 10€ (79 yuan), ma non temete: questo tipo di prodotti arriva molto facilmente nel nostro mercato tramite store come AliExpress.

