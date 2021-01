ASUS ZenFone 6 si aggiorna ad Android 11 Stabile in Italia

Possessori di ASUS ZenFone 6, gioite: è in preparazione l'aggiornamento ad Android 11. Dopo OnePlus, Xiaomi, POCO, Redmi, Vivo, OPPO e Realme, anche il produttore taiwanese entra a far parte dei primi ad abbracciare la nuova release di Google. Nel mentre ci prepariamo ad assistere alla presentazione ufficiale della nuova serie ZenFone 7, si tratta di una novità più che apprezzabile per la serie 6.

Aggiornamenti 05/01: inizia il rilascio di Android 11 Stabile per ASUS ZenFone 6 anche in Italia. Trovate informazioni a fine articolo.

Android 11 Beta inizia il suo percorso a bordo di ASUS ZenFone 6

Alimentato dallo Snapdragon 855, ASUS ZenFone 6 è il modello più “vecchio” fra quelli che stanno per ricevere la Beta di Android 11. Tutti gli altri si basano sullo Snapdragon 865, l'ultimo modello high-end targato da Qualcomm. Senza contare che è stato lanciato con Android 9 Pie.

I requisiti richiesti per farne parte sono i seguenti:

Iscriversi a ZenTalk e partecipare con passione alle interazioni sul forum

Possedere un ASUS ZenFone 6 ZS630KL

Avere familiarità con Android e prendere parte attiva all'esperienza

Capire e spiegare instabilità e variazioni durante i test interni

Non aver mai sbloccato il bootloader del telefono

Il reclutamento dei beta tester di ASUS ZenFone 6 per per Android 11 si concluderà il 4 settembre, anche se non ci sono dettagli sul numero di slot disponibili.

Se foste interessati, dovrete aver effettuato l'aggiornamento ad Android 10 con il firmware 17.1810.2008.171. Lo potete scaricare direttamente da questo link: il file ZIP ottenuto andrà spostato nella cartella principale della memoria di ASUS ZenFone 6. Dopo aver riavviato lo smartphone dovrebbe comparire la notifica per effettuare l'aggiornamento. Questo update aggiunge la voce “Enroll in the Beta Test Program” nella sezione degli aggiornamenti di sistema, da cliccare per effettuare la richiesta.

Zenfone 6 riceve la prima beta di Android 11: ecco il link al download | Aggiornamento 16/09

A distanza di circa un mese ASUS ha finalmente dato il via al rilascio della prima versione beta dedicata ad Android 11, seguendo la scia dei vari produttori asiatici che in questi giorni hanno cominciato a puntare sulla nuova versione dell'OS del robottino verde. OPPO, Xiaomi e OnePlus hanno presentato le rispettive soluzioni ed ora si aggiunge all'elenco anche l'ex top di gamma di casa ASUS.

Lo Zenfone 6 si arricchisce con tutte le novità di Android 11 anche se – ricordiamo – potrebbero verificarsi bug e problemi di instabilità, trattandosi di una versione Beta. Inoltre, l'azienda asiatica ha rimosso alcune funzionalità della ZenUI considerate superflue. L'aggiornamento porta il firmware alla versione 18.0610.2009.37, con un peso di circa 1.4 GB. Al momento non è ancora disponibile il link al download: non appena sarà pubblicato provvederemo ad aggiornare questo articolo.

È tempo di Android 11 Beta 2 | Aggiornamento 07/10

Le prime segnalazioni spuntano in rete ed evidenziano l'inizio del roll-out di Android 11 Beta 2 per i possessori tester di ASUS ZenFone 6. Si tratta del firmware 18.0610.2009.63 e porta con sé le seguenti migliorie:

Migliorata la stabilità di sistema

Risolti i problemi con la funzione “Ok Google”

Abilitata la modalità TMO US VoLTE

Ottimizzata la stabilità della fotocamera

Risolto il problema di visualizzazione con Amazon HDR

Risolti il problema della Radio FM non funzionante

Risolto il problema di non funzionamento della fotocamera quando si passa in modalità Ritratto

Parte il roll-out di Android 11 Beta 4 | Aggiornamento 16/10

In questi giorni si sono susseguiti Android 11 Beta 3 e Beta 4 per i tester con ASUS ZenFone 6. L'ultimo aggiornamento contiene il firmware 18.0610.2009.70 e contiene diversi bug fixes. In particolar modo, questi sono relativi all'instabilità di sistema, impossibilità di inviare video su Messenger, suono intermittente durante le chiamate ed altri ancora.

È il turno di Android 11 Beta 5 | Aggiornamento 1/11

L'aggiornamento al firmware 18.0610.2010.85 porta con sé l'ultima Android 11 Beta 5 per i possessori di ASUS ZenFone 6. Nel changelog vengono menzionate novità come migliorie per la stabilità di sistema e fix software per Google Assistant, microfono e schermo.

Ecco Android 11 Beta 8 | Aggiornamento 12/11

A distanza di qualche settimana, la Beta 8 di Android 11 è iniziata a giungere per i beta tester di ASUS ZenFone 6/6Z. Il changelog indica vari cambiamenti, come l'aggiunta del nuovo design ZenUI, funzione PowerMaster per la batteria, Bluetooth attivo in modalità Aereo, gestures di navigazione con i launcher di terze parti ed altro ancora.

Arriva Android 11 Beta 9 | Aggiornamento 12/11

Continua senza sosta l'opera di beta testing su ASUS ZenFone 6, con il rilascio odierno della Beta 9 di Android 11. Il firmware contiene la build 18.0610.2010.95, migliora la stabilità di sistema e risolve alcuni bug noti.

È tempo di Android 11 Beta 10 | Aggiornamento 27/11

Altro giro, altra corsa: arriva la Android 11 Beta 10 per ASUS ZenFone 6 con il firmware 18.0610.2010.98 ed include giusto qualche fix di bug.

La Beta 11 è qui con noi | Aggiornamento 04/12

ASUS continua imperterrita con il rilascio della undicesima beta per Android 11 su ASUS ZenFone 6. Il software arriva alla versione 18.0610.2010.100 e risolve i bug relativi allo schermo che diventa rosso con Chrome e i rallentamenti di WhatsApp.

Beta 12 sì, ma la stabile è in arrivo | Aggiornamento 11/12

Il firmware 18.0610.2010.102 porta con sé la Beta 12 di Android 11 su ASUS ZenFone 6, ma gli utenti si chiedono quante Beta dovranno ancora essere rilasciate prima dell'aggiornamento stabile. A rispondere a questo quesito ci ha pensato un moderatore della community ZenTalk, postando il seguente messaggio:

“La principale ragione per cui gli aggiornamenti sono rallentati è perché stiamo lavorando ad Android 11. Siamo fiduciosi di aver finalmente trovato (forse) la soluzione a un bug che ne ha ritardato il rilascio. Se tutto va bene, non dovrebbe passare molto tempo prima che riceviate il major update.“

È ancora tempo di Android 11 Beta 13 | Aggiornamento 16/12

Lo sviluppo di Android 11 per ASUS ZenFone 6 sta raggiungendo tempi decisamente dilatati, dato che siamo già alla Beta 13. Nell'attesa di sapere quando arriverà, è partito il roll-out del firmware 18.0610.2010.103, con alcuni fix del software.

Arriva Android 11 Stabile… | Aggiornamento 29/12

Finalmente possiamo dirlo: habemus Android 11 Stabile. I possessori di ASUS ZenFone 6 iniziano ad assistere al roll-out del major update dell'OS di Google. Nel momento in cui scrivo, il rilascio della 18.0610.2011.107 è iniziato solamente in madrepatria (cioè Taiwan), ma non dovrebbe volerci molto prima che arrivi anche in Europa.

… anche in Italia! | Aggiornamento 05/01

A qualche giorno di distanza, il roll-out di Android 11 per ASUS ZenFone 6 è iniziato anche in Italia. Il firmware che sta venendo portato nel nostro paese è il medesimo, ovvero la versione 18.0610.2011.107.

Aggiornamento di sistema ad Android 11 – consigliamo di eseguire il backup dei dati prima di aggiornare lo smartphone. Nel caso in cui si volesse fare un downgrade ad Android 10, fare riferimento alle linee guida pubblicate sul sito ufficiale. Attenzione: l’operazione di downgrade comporta la cancellazione di tutti i dati dal proprio dispositivo. Alcune app di terze parti potrebbero non essere compatibili con Android 11.

Rimossi Ascolto privato, ZenUI Help e modalità “una mano”.

Funzionalità PowerMaster integrate nelle impostazioni della batteria..

Rimosso motore di scansione Avast.

Rimosse dal launcher le opzioni “Smart Group”, “Allinea icone” e “Pacchetti icone”. Aggiunta la possibilità di organizzare le icone delle app sul display dopo aver toccato un'area vuota.

Implementate le novità in termini di design e funzionalità di ZenUI 7.

Design del pannello Impostazioni rapide migliorato e supporto del controllo multimediale integrato. Riquadro “Multi-finestra” rimosso e aggiunto riquadro “Condivisione nelle vicinanze” (è necessario aggiungerlo manualmente).

“Download e installazione automatici via Wi-Fi” è adesso attivo in modalità predefinita all’interno del menù “Aggiornamento del sistema”.

Aggiunto supporto ai gesti di navigazione per launcher di terze parti.

