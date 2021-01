Xiaomi VIOMI S9 ed A9 arrivano su HomeCleaner in offerta lancio

Tempo di nuovi arrivi per HomeCleaner, store dedicato completamente alla domotica e alla pulizia per la casa (ma non solo!). Quando si parla di novità è impossibile non farsi venire in mente Xiaomi o uno dei suoi partner e infatti ecco che lo store dà il benvenuto ai nuovi VIOMI S9 ed A9, rispettivamente robot aspirapolvere e scopa elettrica senza filo.

Xiaomi VIOMI S9 ed A9 in offerta lampo su HomeCleaner, con tanto di consegna rapida

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Viomi S9 offre una potenza di 950W per generare una forte aspirazione di 2700 Pa. Ovviamente si tratta di un prodotto intelligente, in grado di memorizzare mappe e di seguire un piano di pulizia personalizzato. La batteria a bordo è un'unità da 5.200 mAh, che concede un'autonomia di 220 minuti e permette al robot di pulire fino a 320 metri quadrati alla volta.

Tra le caratteristiche fondamentali è impossibile non citare la funzione di raccolta automatica della polvere, in grado di svuotare autonomamente lo sporco raccolto dopo la pulizia. Inoltre grazie al display LED e all'app è possibile avere sempre sott'occhio quando svuotare il sacchetto.

Xiaomi VIOMI S9 è anche un lavapavimenti, con un panno rimovibile. Il dispositivo è equipaggiato con un mocio con algoritmo Y-mop, che ha una modalità di immissione tipo S / Ye e con un serbatoio dell'acqua da 250 ml, in modo da lavare fino a 250 metri quadrati di pavimento contemporaneamente alla pulizia.

Se invece preferite una scopa elettrica senza fili, la nuova Xiaomi VIOMI A9 non vi deluderà. Grazie all'impugnatura ergonomica e il corpo snello e leggero è l'ideali per pulire i pavimenti ed i punti rialzati senza sforzi. A bordo troviamo un motore da 120AW con una potenza di aspirazione da 23.000 PA, una batteria da 2.500 mAh che offre fino a 60 minuti di autonomia e un sistema a 5 filtri. Presente anche una pratica luce LED per illuminare gli angoli bui.

I nuovi modelli VIOMI vi intrigano? Allora se siete interessati alla versione robottino la trovate qui, al prezzo di 569€; se invece puntate alla scopa elettrica VIOMI A9, questa viene proposta a 219€, tramite questa pagina.

In merito a HomeCleaner, lo store offre spedizioni rapide in 24/48 ore (gratuite sopra i 100€), 24 mesi di garanzia e assistenza a 360° (tramite mail, WahtsApp e Facebook), rigorosamente in italiano. Inoltre potrete risparmiare ulteriormente utilizzando il codice sconto GIZCHINA5, del valore di 5€.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu