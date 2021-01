Se siete in cerca di un paio di cuffie TWS in-ear che strizzano l'occhio al gaming, allora gli auricolari Lenovo GM1 potrebbero fare al caso vostro: belli, dotati di luci LED e della modalità per il gioco, sono in offerta lampo sullo store GearBest!

Le cuffie TWS da gaming Lenovo GM1 sono in offerta lampo su GearBest

Le cuffie TWS Lenovo GM1 sono perfette per il gaming, vista la presenza della Game Mode, modalità a bassa latenza (65 ms) utile per non perdere nemmeno un attimo di azione. Presente all'appello un chip Bluetooth 5.0, mentre lato autonomia si parla di circa 4-5 ore, che salgono a 20 utilizzando la custodia di ricarica. I controlli sono soft touch e il corpo è dotato di resistenza ai liquidi di tipo IPX45. Il driver integrato è una soluzione da 13 mm e non manca il supporto ai codec AAC e un sistema di riduzione del rumore DSP.

1 di 2

Oltre alla classica colorazione Black le cuffie da gaming di Lenovo sono disponibili anche in versione Lava Red; in entrambi i casi sono presenti delle luci LED sul case, utili per comprendere lo stato della carica.

Le cuffie TWS da gaming Lenovo GM1 debuttano in offerta lampo sullo store GearBest, ad un prezzo davvero niente male. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

