Per avere una casa intelligente, si ha bisogno di accessori altrettanto intelligenti. Per questo, il nuovo interruttore smart Xiaomi Mijia Screen Display Switch è un valido alleato per la propria smart home grazie al suo schermo, soprattutto al prezzo a cui viene proposto.

Xiaomi Mijia Screen Display Switch: l'interruttore smart con schermo supporta l'assistente vocale

Il prodotto Xiaomi Mijia, di per sé, è minimal e di colore bianco come i suoi predecessori senza schermo, ma si ha l'impressione che siamo davanti a qualcosa di più avanzato. Anzitutto, dal display possiamo visualizzare la temperatura, l'umidità dell'aria, l'ora e il giorno del mese in cui vi trovate. Praticamente è uno switch termostato tutto in uno.

La funzione più comoda però è sicuramente il supporto all'assistente vocale XiaoAI, ovviamente con totale compatibilità all'applicazione Xiaomi Home così da poter gestire qualsiasi dispositivo smart da remoto.

Il prezzo dello Xiaomi Mijia Screen Display Switch è davvero conveniente, dato che al cambio ha un valore di circa 13€ (99 yuan), che lo rendono un prodotto molto utile e sicuramente più intelligente rispetto agli switch precedenti del brand, anche tramite altri partner. L'approdo in Occidente attualmente non è confermato, ma sicuramente prevedibile tramite store come AliExpress o Banggood.

