Ancora una volta Redmi ci stupisce con un prodotto qualitativamente valido, ad un prezzo particolarmente conveniente. Grazie al codice sconto Banggood avrete la possibilità di acquistare la Redmi TV SoundBar in offerta ad un prezzo super!

La SoundBar di Redmi è in offerta grazie al coupon Banggood

La Redmi TV SoundBar presenta un aspetto premium grazie all'utilizzo di ABS e metallo satinato ed anche sotto il profilo della connettività si presenta curata sfruttando il Bluetooth 5.0 e l'ingresso diretto AUX. Sotto il profilo della resa audio troviamo invece due altoparlanti che contribuiscono ad una potenza di 30W.

Per acquistare la soundbar Redmi in sconto con Coupon dallo store Banggood, non dovrete far altro che seguire le indicazioni presenti nel box in basso. Il prezzo indicato è considerato escluse spese di spedizione, che ammontano a 2.11€, che per non smuovono l'ottima offerta a cui viene proposta.

