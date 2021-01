La cancellazione del rumore è ormai presente in pianta stabile e soprattutto è presente in modelli anche non di fascia altissima. C'è però una via di mezzo che possiamo definire completa perché ha sì tutte le caratteristiche degli auricolari TWS ANC top gamma ma lo fa in un prezzo convincente, come i Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker, protagonisti di questa recensione, ma come saranno andati?

Recensione Soundcore Liberty Air 2 Pro – auricolari ANC di livello e audio pulito in stile Anker

Contenuto della confezione

Una confezione che più completa non si può. Ben rifinita, bella da vedere, ma poi ha tutto: il case, le cuffie TWS Soundcore, la manualistica, il cavo USB Type-C e soprattutto “il Paradiso dei gommini“. Anker infatti non ha badato a spese e ne ha messi di tutte, ma davvero tutte, le dimensioni da XXXS ad XL. L'abbiamo apprezzata davvero moltissimo.

Design e materiali

Anche qui, grande lavoro di Anker per questi Soundcore Liberty Air 2 Pro della recensione, con un design molto elegante sia degli auricolari ANC che del case (soprattutto lui, in finitura opaca). Il brand non lascia nulla al caso anche nei materiali, che sono sì in policarbonato, ma premium. Insomma, pregiato e lo si vuol far vedere.

E anche nella comodità d'uso degli auricolari questa cosa si vede bene, anche perché non sono affatto piccoli e leggeri rispetto ai competitor ma sono comode come se lo fossero, perché sono molto comode da indossare.

Funzioni smart

Tutto come si deve. Così potremmo riassumere quello che le Soundcore Liberty Air 2 Pro restituiscono nelle funzioni smart. Controlli touch molto precisi, variabili e soprattutto una gestione dell'ANC che convince.

Questo grazie anche all'ottima applicazione che Anker ha riservato per questi auricolari ed in generale, di grande qualità sia per Android che per iOS. Presente la funzione HearID, ma anche la possibilità di regolare tutti gli aspetti dell'esperienza con questi auricolari TWS Soundcore.

Pairing immediato, manca l'aptX Qualcomm ma è perdonato dall'ottima gestione dei codec Bluetooth. Tornando alla cancellazione del rumore, essa è davvero concreta e dà il meglio di sé all'aperto, dove si comporta in maniera esemplare e non è sempre facile se il prezzo non è dai 150€ in su. Esiste una modalità Trasparenza che funziona anch'essa molto bene. Paradossalmente rendono meno quando sono in modalità normale.

Qualità audio: Soundcore Liberty Air 2 Pro

Focus principale della recensione degli auricolari TWS ANC Soundcore Liberty Air 2 Pro è sicuramente la qualità audio. Molto buona, il suono è pulito e si distinguono i bassi, non troppo profondi, ma gli alti e i medi sono davvero di qualità.

Tutto questo in relazione alla cancellazione del rumore, dato che il suono dà il meglio di sé quando è presente, a differenza di come accade per altri modelli, mentre in modalità normale potreste trovare la voce nelle canzoni con un po' di eco, ma niente di preoccupante.

Discorso totalmente a parte invece per le chiamate, si sentono davvero benissimo, siamo isolati in maniera importante e soprattutto ci sentono davvero bene. Sensazione molto piacevole.

Autonomia della batteria

Buona l'autonomia della batteria, rispettosa degli standard garantiti da Anker e quindi si possono usare per ore senza avere il problema di restarne a corto. Tra l'altro la custodia le tiene in vita per un periodo considerevole, per non dire per giorni, quindi su questo sono piuttosto affidabili.

Prezzo di vendita – Liberty Air 2 Pro

Veniamo quindi al prezzo, di queste Soundcore Liberty Air 2 Pro. Il listino di 129.99€ su Amazon è a fuoco per la grande qualità del prodotto, ma Anker sa bene come prendere i propri utenti e le sconta a 99€ al lancio, fino al 18 gennaio 2021, con il Coupon esclusivo che trovate in basso nel box dedicato. A quel prezzo, assumono tutta un'altra dimensione che si avvicina al best buy.

Conclusioni

Che dire, alla fine dei giochi? Questi auricolari Soundcore ANC ci hanno convinto davvero tanto, in tutte le loro sfaccettature. Che sia per il design, che sia per i materiali, ma anche per audio, autonomia e soprattutto per cancellazione del rumore, che Anker ha gestito in maniera importante. Se poi l'integrazione dell'applicazione ufficiale aiuta il tutto, ci sentiamo di consigliarle anche rispetto ad alternative più costose e blasonate, senza fare nomi. Cosa manca? Il pelo nell'uovo, letteralmente, per via del prezzo ma sarebbe quasi ingiusto chiedere di farle costare molto meno.

