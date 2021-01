Dopo l'aggiornamento per il modello 8T anche OnePlus 8 e 8 Pro cominciano a ricevere novità, in questo caso sotto forma di OxygenOS 11.0.3.3: andiamo a scoprire tutti i dettagli del changelog ed i link al download per i due top di gamma della casa cinese!

Aggiornamento 13/01: dopo la release iniziale solo in India, ora finalmente l'aggiornamento arriva anche in Europa. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11.0.3.3 | Changelog e Download

Si tratta di certo di un aggiornamento atteso visti alcuni problemi lamentati dagli utenti (come casi di battery drain ed altri difetti). Tuttavia sembra che le correzioni siano minime e manca un update delle patch di sicurezza. Comunque se siete tra i possessori delle cuffie Buds, la OxygenOS 11.0.3.3 per OnePlus 8 e 8 Pro dovrebbe correggere il problema della mancata comparsa della finestra di pop up (speriamo bene). Di seguito trovate il changelog completo, con tutti i dettagli.

Sistema Aggiunta la regolazione dell'altezza della tastiera: ora è possibile alzare o nascondere la barra delle scorciatoie in basso per una migliore esperienza di input (vai a Impostazioni, Sistema, Lingua e Input, Regolazione altezza tastiera) Risolto il problema degli avvii anomali della sveglia Risolto il problema con l'abilitazione della funzione di rotazione automatica

Galleria Risolto un piccolo problema per cui in alcuni casi le foto non venivano visualizzate nella Galleria

Bluetooth Risolto il problema per cui non veniva visualizzata alcuna finestra pop-up durante il collegamento delle cuffie Bluetooth

Rete Risolto un problema per cui la connessione Wi-Fi non funzionava in una situazione specifica

OnePlus Store (solo IN) Un modo intuitivo e conveniente per gestire l'account OnePlus, ottenere supporto, scoprire vantaggi esclusivi riservati ai membri e acquistare prodotti OP (può essere disinstallato) – Solo INDIA



Il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11.0.3.3 per OnePlus 8 e 8 Pro è attualmente in fase di rilascio tramite OTA incrementale. Inizialmente rilasciato solo per la versione indiana, ora finalmente quella europea ha cominciato a fare capolino a bordo dei modelli interessati. I firmware per entrambi i modelli sono già disponibili: tutti gli utenti che preferiscono il flash manuale troveranno i link al download qui.

