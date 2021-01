In occasione del Summit di Qualcomm e del lancio del nuovo chipset high-end Snapdragon 888 – il quale andrà ad alimentare la stragrande maggioranza dei modelli top del prossimo anno – anche la compagnia asiatica si è unita alla festa, annunciando il debutto del prossimo flagship Realme Race: andiamo a scoprire tutti i dettagli e le indiscrezioni su design, specifiche e prezzo di vendita.

Aggiornamento 11/01: a sorpresa compare l'inedito Realme Race Pro, con specifiche da urlo. Lo trovate nel paragrafo a lui intitolato, a fine articolo.

Realme Race sarà il primo top di gamma del brand con Snapdragon 888

Design e caratteristiche

Nelle scorse settimane avevamo parlato della possibilità di vedere la serie Ace passare a Realme: per quanto riguarda il futuro della gamma di OPPO, ancora non ci sono conferme ma ora la posizione dei leak appare decisamente più chiara. Il prossimo flagship del brand, infatti, è stato “presentato” con il nome di Realme Race e sarà alimentato dall'ultimo Snapdragon 888, soluzione di punta di Qualcomm per il prossimo anno.

Una fonte ritenuta affidabile dal team di GSMArena ha svelato quello che dovrebbe essere il design di Realme Race con una presunta immagine dal vivo. In base a quanto si evince il dispositivo avrà dalla sua una Quad Camera circolare, affiancata dal Flash LED. Purtroppo al momento non ci sono dettagli né sui sensori che compongono il modulo fotografico né sulla parte frontale. Tuttavia, secondo DigitalChatStation avremo un pannello OLED con un punch hole per la selfie camera.

Su Weibo ha fatto capolino l'immagine che vedete in alto, sempre in riferimento a Realme Race e al suo look: quale sarà il vero design? Nel frattempo il VP di Realme, Xu Qi Chase ha generato un bel po' di confusione ultimamente: Race è solo un nome in codice e il dispositivo arriverà sul mercato con un nome commerciale differente. Inizialmente si pensava che il device in questione fosse il modello Koi ma ci sbagliavamo: quest'ultimo è stato ufficializzato di recente come V15 5G e, seppur bellissimo, resta un mid-range.

Hardware

Per quanto riguarda il nome in codice dello smartphone il termine “Race” vuole sottolineare le peculiarità del nuovo modello del brand: velocità e prestazioni elevate. Sky Li, CEO di Realme, ha confermato l'importanza di Qualcomm come partner della compagnia; lo sviluppo del nuovo top di gamma è cominciato già alcuni mesi fa ma per il momento non sono disponibili altri dettagli ufficiali, a parte la conferma dello Snapdragon 888.

Anche in questo caso arrivano i primi leak in nostro soccorso: il dispositivo è stato individuato con la sigla RMX2202 (da tenere a mente per eventuali certificazioni e benchmark), nella sua incarnazione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Mancano dettagli su batteria e ricarica e non è dato di sapere ancora se Realme Race sarà il primo modello dell'azienda con il supporto alla UltraDart Charge da 125W.

Lato software – facilmente prevedibile – troviamo Android 11 sotto forma di Realme UI 2.0, seconda versione dell'interfaccia proprietaria del brand asiatico.

Fotocamera

Come abbiamo sottolineato poco sopra, inizialmente Realme Race è stato confuso con quello che sarebbe poi diventato Realme V15, device equipaggiato con una tripla fotocamera da 64 MP. Per quanto riguarda il modello Race si vocifera di una Quad Camera a bordo, ma per il momento mancano dettagli ufficiali ed indiscrezioni.

Realme Race Pro | Aggiornamento 11/01

In queste ore è spuntato un rumor, per il momento da prendere con le pinze, che vede protagonista Realme Race Pro. Una variante inedita di cui non avevamo mai sentito parlare, ma che integrerebbe specifiche di fascia maggiore. Sempre basato sullo Snapdragon 888, godrebbe di una batteria da 5.000 mAh con la ricarica ultra-rapida UltraDart Charge a 125W. Vedremo se questo rumor sarà confermato nei prossimi giorni

Realme Race: indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Ad oggi non abbiamo ancora notizie in merito al prezzo di vendita di Realme Race; per quanto riguarda invece il periodo di uscita sappiamo che il lancio è previsto nel corso del primo trimestre del 2021, ma ad oggi non è stata ancora confermata una data precisa.

