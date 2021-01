Realme Narzo 30A certificato: il lancio della serie si fa più vicino

Quando si parla di smartphone non c'è davvero pace. A distanza di pochissimi mesi dal lancio della serie Narzo 20 di Realme, pare che il brand sia quasi in procinto di presentare i device della nuova famiglia, ovvero Narzo 30. Si tratterebbe di un annuncio abbastanza ravvicinato in effetti, ma secondo Mukul Sharma questa possibilità non è poi così remota.

Aggiornamento 27/01: dopo i modelli maggiori, si comincia a parlare di Narzo 30A grazie alla prima certificazione. Inoltre spuntano anche nuovi indizi in merito al debutto della serie: trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Realme Narzo 30, 30 Pro e 30A in arrivo: cosa sappiamo finora

[Exclusive] Provided there's no last moment change, Realme will launch its Narzo 30 and Narzo 30 Pro smartphones in January.

Just like last time, there could be a third device as well.

Feel free to retweet.#Realme #Nazro30 #Narzo30Pro #stufflistingsarmy — Mukul Sharma (@stufflistings) December 10, 2020

Ancora non abbiamo alcuna informazione ufficiale in merito, e questo ci rende piuttosto sospettosi. Malgrado tutto, comunque, dobbiamo prendere atto del fatto che nelle ultime ore Mukul Sharma, un noto leaker, si è lasciato andare a qualche dichiarazione di troppo su Realme. Dopo aver parlato delle presunte Realme Buds Air Pro ME, infatti, ha lanciato il sasso sulla serie Realme Narzo 30. Questa nuova famiglia di prodotti, dunque, a detta sua potrebbe arrivare sul mercato già a gennaio 2021.

LEGGI ANCHE:

Realme X7 Pro Global in un primo teaser: il debutto è ormai imminente

Ovviamente non si sa ancora nulla su questi prodotti, neanche sul numero effettivo di smartphone che inizialmente faranno parte della serie. Al momento, infatti, pare che ci sia una relativa certezza solo su Narzo 30 e Narzo 30 Pro. Nell'ultimo periodo, d'altronde, sono stati certificati diversi prodotti del brand, quindi alcuni di questi potrebbero anche fare parte di questa serie. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni e se arriverà, soprattutto, qualche comunicazione ufficiale in merito.

Realme Narzo 30A è stato certificato e il lancio si fa più vicino | Aggiornamento 27/01

Realme Narzo 30A spotted on NBTC certification & BIS 🇮🇳 certification.

Source: https://t.co/QYpLsEpR2u pic.twitter.com/FuJ9BlX50c — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 27, 2021

Dopo varie settimane di silenzio si torna a parlare della serie Narzo, stavolta del più piccolo del probabile trittico. Realme Narzo 30A è stato certificato dal alcuni enti indiani e i documenti riportano sia la sigla (RMX3171) che il nome commerciale del dispositivo, confermandone l'identità. Purtroppo le due certificazioni non svelano nulla in merito a design e specifiche dello smartphone, nemmeno per quanto riguarda i fratelli maggiori.

A dicembre si vociferava che il debutto del trittico fosse previsto per il mese di gennaio ma siamo ormai alla fine del mese. Inoltre la serie X7 arriverà in India il 4 febbraio e quindi è probabile che il lancio della nuova gamma Narzo 30 sia fissato nella seconda metà del mese di febbraio o a inizio marzo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu