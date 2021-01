La MIUI 11 Global Stable è in corso di diffusione su molti dei modelli prodotti da Xiaomi e, successivamente, da Redmi. Nelle scorse settimane vi abbiamo menzionato diversi dispositivi, dedicando ad ognuno di essi un articolo dedicato. Ma vista la moltitudine di terminali ad oggi aggiornati, potrà tornarvi utile un elenco complessivo con riportati i vari telefoni aggiornati. E con essi potete trovare anche il link al download, con riportata la versione della build installabile entrando in modalità Recovery. Oltre alla ROM Global abbiamo deciso di inserire anche le ROM EEA, China ed India, per questione di completezza. Laddove trovate l'indicazione “—> MIUI 12″ significa che quella ROM è stata aggiornata e la potete trovare nell'articolo dedicato alla MIUI 12.

Ultimo aggiornamento: 6 gennaio

Scaricate la MIUI 11 Global Stable per il vostro smartphone Xiaomi e Redmi

Modello Versione Recovery ROM XIAOMI Xiaomi Mi 10 V11.0.5.0.QJBMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.15.0.QJBEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica V11.0.25.0.QJBCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 10 Pro V11.0.12.0.QJAEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica V11.0.18.0.QJACNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 10 Lite 5G V11.0.5.0.QJIMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.10.0.QJIEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 9 V11.0.6.0.QFAMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.9.0.QFAEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica V11.0.9.0.QFACNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 9 Pro 5G V11.0.6.0.QFXCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 9 SE V11.0.4.0.QFBMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.9.0.QFBEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica V11.0.3.0.QFBCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 9 Lite V11.0.3.0.QFCMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.3.0.QFCEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 9T V11.0.6.0.QFJMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.6.0.QFJEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 9T Pro V11.0.4.0.QFKMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.6.0.QFKEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 8 V11.0.5.0.QEAMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.8.0.QEACNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 8 Explorer V11.0.3.0.QEHCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 8 Pro (UD) V11.0.11.0.QECMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.2.0.QECCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 8 SE V11.0.3.0.QEBCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 8 Lite V11.0.3.0.QDTMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.2.0.QDTCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi 6 V11.0.6.0.PCAMIXM (Global) Scarica V11.0.5.0.PCACNXM (China) Scarica Xiaomi Mi 6X V11.0.6.0.PDCCNXM (China) Scarica Xiaomi Mi 5S V11.0.2.0.OAGCNXM (China) Scarica Xiaomi Mi 5S Plus V11.0.2.0.OBGCNXM (China) Scarica Xiaomi Mi 5X V11.0.3.0.ODBCNXM (China) Scarica Xiaomi Mi MIX 3 V11.0.5.0.QEEMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.3.0.QEECNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi MIX 2S V11.0.5.0.QDGMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.3.0.QDGCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi MIX 2 V11.0.6.0.PDEMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.5.0.PDECNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi MIX V11.0.2.0.OAHMIXM (Global) Scarica V11.0.2.0.OAHCNXM (China) Scarica Xiaomi Mi A3 V11.0.23.0.QFQMIXM (Global) Scarica V11.0.10.0.QFQEUXM (EEA) Scarica Xiaomi Mi A2 V11.0.19.0.QDIMIXM (Global) Scarica Xiaomi Mi A2 Lite V11.0.16.0.QDLMIXM (Global) Scarica Xiaomi Mi CC9 V11.0.4.0.QFCCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi CC9 Pro V11.1.2.0.QFDCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition V11.0.4.0.QFECNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi CC9e V11.0.6.0.PFMCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi Note 10 V11.1.3.0.QFDMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.1.2.0.QFDEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi Note 10 Lite V11.0.8.0.QFNMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.11.0.QFNEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi Note 3 V11.0.5.0.PCHMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi Note 2 V11.0.2.0.OADMIXM (Global) Scarica V11.0.2.0.OADCNXM (China) Scarica Xiaomi Mi Max 3 V11.0.4.0.QEDMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.4.0.QEDCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Xiaomi Mi Max 2 V11.0.2.0.NDDMIXM (Global) Scarica V11.0.2.0.NDDCNXM (China) Scarica Xiaomi Mi Play V11.0.9.0.OFIMIXM (Global) Scarica V11.0.8.0.OFICNXM (China) Scarica REDMI Redmi Note 9 V11.0.5.0.QJOEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica Redmi Note 9 Pro V11.0.7.0.QJZMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.6.0.QJZEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica Redmi Note 9 Pro Max V11.0.4.0.QJXINXM (India) —> MIUI 12 Scarica Redmi Note 9S V11.0.11.0.QJWMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.4.0.QJWEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica Redmi Note 8 V11.0.12.0.PCOMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.7.0.PCOCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi Note 8 Pro V11.0.5.0.QGGMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.3.0.QGGEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica V11.0.3.0.PGGCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi Note 8T V11.0.5.0.PCXMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.11.0.PCXEUXM (EEA)—> MIUI 12 Scarica Redmi Note 7 V11.0.1.0.QFGMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.8.0.PFGEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica V11.0.2.0.QFGCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi Note 7 Pro V11.0.1.0.QFHCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi Note 6 Pro V11.0.5.0.PEKMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica Redmi Note 5 Pro V11.0.5.0.PEIMIXM (Global) Scarica V11.0.2.0.PEICNXM (China) Scarica Redmi Note 5A V11.0.3.0.NDFMIXM (Global) Scarica Redmi Note 5A Prime V11.0.2.0.NDKMIXM (Global) Scarica V11.0.1.0.NDKCNXM (China) Scarica V11.0.2.0.NDFCNXM (China) Scarica Redmi Note 4X V11.0.2.0.NCFMIXM (Global) Scarica V11.0.2.0.NCFCNXM (China) Scarica Redmi 10X 4G V11.0.5.0.QJOMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.6.0.QJOCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi 10X 5G V11.0.6.0.QJHCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi 10X Pro V11.0.5.0.QJLCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi 9 V11.0.9.0.QJCMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.9.0.QJCEUXM (EEA) Scarica V11.0.7.0.QJCCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi 8 V11.0.3.0.QCNMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.3.0.QCNEUXM (EEA) Scarica V11.0.2.0.QCNCNXM (China) Scarica Redmi 8A V11.0.3.0.QCPMIXM (Global) Scarica V11.0.3.0.QCPEUXM (EEA) Scarica V11.0.3.0.QCPCNXM (China) Scarica Redmi 8A Pro/Dual V11.0.4.0.PCQIDXM (India) Scarica Redmi 7 V11.0.1.0.QFLMIXM (Global) Scarica V11.0.11.0.PFLEUXM (EEA) Scarica V11.0.3.0.QFLCNXM (China) Scarica Redmi 7A V11.0.5.0.QCMMIXM (Global) Scarica V11.0.5.0.QCMEUXM (EEA) Scarica V11.0.2.0.QCMCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi 6 V11.0.5.0.PCGMIXM (Global) Scarica V11.0.4.0.PCGCNXM (China) Scarica Redmi 6 Pro V11.0.7.0.PDMMIXM (Global) Scarica V11.0.6.0.PDICNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi 6A V11.0.9.0.PCBMIXM (Global) Scarica V11.0.5.0.PCBCNXM (China) Scarica Redmi 5 V11.0.2.0.ODAMIXM (Global) Scarica V11.0.4.0.ODACNXM (China) Scarica Redmi 5 Plus V11.0.2.0.OEGMIXM (Global) Scarica V11.0.3.0.OEGCNXM (China) Scarica Redmi 5A V11.0.2.0.OCKMIXM (Global) Scarica V11.0.6.0.OCKCNXM (China) Scarica Redmi 4X V11.0.2.0.NAMMIXM (Global) Scarica V11.0.1.0.NAMCNXM (China) Scarica Redmi S2 (Y2) V11.0.5.0.PEFMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.3.0.PEFCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi Y3 V11.0.12.0.PFFINXM (India) Scarica Redmi K30 V11.0.15.0.QGHCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi K30 5G V11.1.25.0.QGICNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi K30i 5G V11.1.27.0.QGICNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi K30 Pro/Zoom V11.0.19.0.QJKCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi K20 V11.0.6.0.QFJMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.6.0.QFJCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi K20 Pro V11.0.4.0.QFKMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.8.0.QFKCNXM (China) —> MIUI 12 Scarica Redmi K20 Pro Premium Edition V11.0.2.0.QFKCNXM (China) Scarica POCO POCO F2 Pro V11.0.2.0.QFKMIXM (Global) —> MIUI 12 Scarica V11.0.6.0.QJKEUXM (EEA) —> MIUI 12 Scarica POCO F1 V11.0.9.0.QEJMIXM (Global)—> MIUI 12 Scarica POCO X2 V11.0.11.0.QGHINXM (India)—> MIUI 12 Scarica POCO M2 V11.0.5.0.QJRINXM (India)—> MIUI 12 Scarica POCO M2 Pro V11.0.3.0.QJPINXM (India)—> MIUI 12 Scarica

